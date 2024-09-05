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雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

記者吳奕靖／高雄報導

職棒場上總是少不了「贏」的神秘傳說！近期味全龍隊在下半季推出了一首嗆司曲《遍地開花》，說也奇怪！這首嗆司曲從上周在場上播放之後，味全龍隊四連勝，其中還有逆轉勝！這讓球迷私下都說這是「神曲」，詢問應援團長勛雞是否真有神秘歌曲力量發威？勛雞給了啦啦隊們的「流量密碼」答案。

▲小龍女林襄（右）以及賴可（左）跳《遍地開花》掀起一波流量密碼， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小龍女林襄（右）以及賴可（左）跳《遍地開花》掀起一波流量密碼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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中華職棒味全龍隊上週末在主場三連戰統一獅隊，第一場是零比六大勝統一，第二場前八局一路被壓著打，但是第九局追平比分後，在延長第十局靠著二壘手李凱威的再見安打以一分氣走了統一獅，第三場雙方一路互有領先，到了第八局捕手劉時豪右外野二壘安打，吉力吉撈衝回本壘拿下超前分。而在4日跟富邦在新莊的客場戰，也是以1分之差成功踢館。一口氣拿下4連勝。

龍隊這一週戰績獨走，來到全聯盟戰績第二名的位置，相較上半季的低迷情況，真的充分展現爭取連勝的氣勢，不過現在傳出其中有神秘力量相助，就是由應援團長勛雞填詞，曲是他跟灰姑娘音樂工作室的吳坤龍，也就是葉保弟應援歌的創作人一起合作的新作品，龍隊新應援嗆司曲《遍地開花》。

▲小龍女林襄（右）以及賴可（左）跳《遍地開花》掀起一波流量密碼， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲中華職棒來到下半季，味全龍隊推出「神秘力量」一口氣4連勝 。（圖／記者吳奕靖攝）

為何會被稱為神秘力量呢？勛雞說原來從兩年前開始，味全龍隊會在下半季推出新的嗆司曲，前年是《開蕊》，去年是《鋭不可擋》，他說有些是在球場上，說也奇怪但不得不信，前兩年下半季的新曲一推出之後，龍隊戰績就會一路上揚，所以今年當然比照辦理，到底這個神秘力量有沒有發揮？擺在眼前的戰績，真的讓球迷寧可相信，畢竟喜歡的球隊戰績獨走直奔總冠軍賽，都是樂見。

而且啦啦隊跳起這首歌的應援舞蹈，像是林襄也在網路掀起一波熱度討論，帶起流量密碼，對於球隊、球迷來說都是雙贏！或許就是那句球場的話「攻勢靠球員，氣勢靠球迷」，應援團長加上一票啦啦隊女神跳《遍地開花》集中氣勢，推動球員攻勢，應該就是這股神秘力量唯一的解答吧！

關鍵字： 高雄中華職棒味全龍應援歌嗆司曲林襄賴可遍地開花影音

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