韓德森本季第35轟！　創隊史游擊手單季全壘打紀錄

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實習記者李立祥／綜合報導

金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson），在今天（5日）對戰白襪的比賽敲出本季第35轟，成為隊史游擊手單季全壘打紀錄。

韓德森擔任金鶯開路先鋒，1局下就敲出飛行距離402英尺的全壘打，這是他本季第35轟，同時也是他本季第10支首局首打席全壘打，僅次費城人舒瓦柏（Kyle Schwarber）的13轟。這1轟也幫助韓德森打破金鶯游擊手單季全壘打紀錄，超越1991年的小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）和2004年塔哈達（Miguel Tejada）創下的34轟。

賽後韓德森表示，「這真的是很特別的時刻，能夠與這些偉大球員相提並論讓我感覺非常酷，這是我非常珍視的成就。」

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本季對韓德森來說非常成功，不僅全壘打超越去年的28轟，創下生涯新高，目前也擁有全隊最高的攻擊指數0.905，並以84分打點在球隊中排名第2；守備部分，更是他首次擔任全職游擊手。

金鶯本場敲出7支安打，僅靠著韓德森這支全壘打攻下1分，白襪整場敲出17支安打，羅培茲（Nicky Lopez）、沃恩（Andrew Vaughn）、D.佛萊契爾（Dominic Fletcher）都敲出全壘打，終場白襪以8比1擊敗金鶯，終止12連敗。

▲金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）成為隊史游擊手單季最多轟。（圖／達志影像／美聯社）