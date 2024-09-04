可惜！曾隆煇發生要命脫靶失誤　帕運射箭反曲弓止步32強

▲帕運射箭好手曾隆煇。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

65歲的帕運五朝老將曾隆煇於台灣時間4日晚間迎來男子射箭反曲弓32強淘汰賽，對決印度好手、東京帕運男子個人反曲弓銅牌得主辛格(Harvinder Singh)，兩人鏖戰到第五回合，可惜曾隆煇在關鍵第五回合發生要命脫靶失誤，最終以總積分3比7落敗，止步32強。

曾隆煇多年前因為工地的工安意外跌落鷹架，導致半身癱瘓，但在1998年認識李嘉慈教練後，開始走入輪椅射箭之路，並在家人與妻子的陪伴之下慢慢走出陰霾，今年65歲的他是全中華代表團最年長的選手，從2004年的雅典帕運以來，本屆帕運是他生涯第五屆帕運會，曾於2008北京帕運、2012倫敦帕運摘下男子個人射箭反曲弓銅牌殊榮。

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第五次踏上帕運舞台的曾隆煇，於台灣時間8月29日的男子反曲弓資格賽表現出色，射出10支10分箭、拿下594分總分，以總排名第24名晉級32強淘汰賽。

32強賽曾隆煇就遭遇強敵，交手曾於東京帕運反曲弓拿下銅牌的印度好手辛格，兩人第一回合都射出25分，第二回合辛格則以27比26拿下，但曾隆煇第三回合射出兩支10分箭，射下29分高分，雙方積分以3比3平手。

然而第四回合辛格以24比23再下一城取得聽牌，而決勝第五回合，曾隆煇第一箭發生要命脫靶失誤，僅拿下17分，不敵對手的25分，最終以總積分3比7落敗，本屆帕運以32強作收。

