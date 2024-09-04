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董秉軒：卸下球員身份不是放棄自己　領隊透露未來動向

記者王真魚／綜合報導

味全龍今宣布，外野手董秉軒因生涯規劃向球團提出任意引退請求，球團與秉軒經懇談後，予以祝福。董秉軒稍早也透過個人社群表示，決定卸下球員身份，不是放棄，而是前往更好的自己。味全龍領隊丁仲緯透露他的下一步，「和秉軒聊過後，他想考取健身教練的證照。」

董秉軒是味全龍2020年選秀第8指名外野手，今年還有上到一軍，不過只有3場出賽；最終在一軍留下68場出賽、44安打、5轟、0.220打擊率的成績。

對於董秉軒的決定，球團感謝他這4年對味全龍的付出。丁仲緯表示，在他提出人生新的規劃之後，球團積極慰留，但他表達，想去考健身教練證照，「我有問他，要不要再拚一下。」不過董秉軒思考過後，仍決定轉職，「無法留下他，我們感到相當可惜，但也尊重他的決定。」

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董秉軒稍早也在個人社群IG表示，決定卸下球員身份，不是放棄，而是前往更好的自己。

他指出，「很感謝2008年老爸帶我去看職棒認識了棒球。我也從三星少棒開始了我的棒球生涯，一路上也有不可思議的際遇；進入了穀保家商棒球隊、世界青棒中華代表隊、文化大學棒球隊、味全龍職業棒球隊、也拿過大大小小的冠軍，日以繼夜的訓練渴望有一天站上夢想的職業舞台。」

「在這個職涯中體悟到的所有跌宕起伏也是我生命中很重要的養分，我也終於在過程裡看見自己。」董秉軒表示，勇敢做出了這個決定，也請大家切勿為他感到婉惜。

最後，董秉軒對味全龍表達感謝，「謝謝球團對我的肯定，選擇了我，讓我有機會進入夢想的職業舞台。」也感恩一路栽培的所有教練和隊友，「還有所有支持我的球迷朋友，最感謝的就是一直默默陪伴我的家人們。謝謝你們，愛你們唷，最後感謝堅持16年的自己，辛苦了！我很認真我很自律，我很棒，我期待更好的自己。」

董秉軒宣告，接下來，他拿回人生的掌控權，「用新的身份為我人生翻開新的篇章。」

▲▼中職董秉軒 。（圖／記者李毓康攝）

▲董秉軒 。（圖／記者李毓康攝）

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