蟻人稱過去僅喬丹有技術　喬治批言論不成熟：不尊重比賽

“I thought it was kind of disrespectful to the game. I thought it was a very immature comment... How much the game has grown... You gotta pay dues to those dudes that did it before us.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 2, 2024
Paul George on Anthony Edwards' comment about Jordan's era pic.twitter.com/qSYob6rgZd
記者游郁香／綜合報導
新生代球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)日前公開表示，喬丹(Michael Jordan)是過去時代唯一「有技術」的球員，此番言論不僅惹惱其他傳奇前輩，頂尖搖擺人喬治(Paul George)也在個人節目上批評「蟻人」，「我覺得這對比賽有點不尊重，是一個非常不成熟的評論。」
彈跳力驚人、球風極具感染力的艾德華茲，是NBA新生代人氣球星，他日前接受《華爾街日報》記者弗洛斯海姆(Lane Florsheim)訪問時語出驚人，「他們說以前比現在更艱難，但我不認為那時有人有技巧，喬丹是唯一真正有技巧的人。」
▲9屆全明星搖擺人喬治（右）批評艾德華茲（左）的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯社）
這番話聽在其他傳奇前輩耳中顯得很刺耳，湖人5冠傳奇魔術強森(Magic Johnson)就回嗆，「我不回應從未贏過冠軍的人。」今夏轉戰七六人的9屆全明星搖擺人喬治則在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上直言，「我覺得這對比賽有點不尊重，是一個非常不成熟的評論。」
「顯然，艾德華茲非常有才華，未來前途無量，但考慮到比賽的發展和進步，你必須向那些在我們之前做出貢獻的傢伙致敬。」喬治分析，「我認為他的評論更多是針對……喬丹的動作像是這個時代的球員在做的動作。」
▲9屆全明星搖擺人喬治（右）批評艾德華茲（左）的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯社）
「我認為這是他想表達的意思，涉及到動作的靈活性、爆發力、運動能力以及能夠扭曲身體的能力，喬丹在這方面與當今的球員是不同等級的。」
艾德華茲即將迎來第5個NBA賽季，這位23歲超新星上季場均能得25.9分、5.4籃板和5.1助攻，率隊闖進西區冠軍賽，可惜只拿下1勝，遭到獨行俠淘汰而無緣總冠軍賽。
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