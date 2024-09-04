運動雲

>

蟻人稱過去僅喬丹有技術　喬治批言論不成熟：不尊重比賽

記者游郁香／綜合報導

新生代球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)日前公開表示，喬丹(Michael Jordan)是過去時代唯一「有技術」的球員，此番言論不僅惹惱其他傳奇前輩，頂尖搖擺人喬治(Paul George)也在個人節目上批評「蟻人」，「我覺得這對比賽有點不尊重，是一個非常不成熟的評論。」

彈跳力驚人、球風極具感染力的艾德華茲，是NBA新生代人氣球星，他日前接受《華爾街日報》記者弗洛斯海姆(Lane Florsheim)訪問時語出驚人，「他們說以前比現在更艱難，但我不認為那時有人有技巧，喬丹是唯一真正有技巧的人。」

▲▼9屆全明星搖擺人喬治批評艾德華茲的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲9屆全明星搖擺人喬治（右）批評艾德華茲（左）的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯社）

這番話聽在其他傳奇前輩耳中顯得很刺耳，湖人5冠傳奇魔術強森(Magic Johnson)就回嗆，「我不回應從未贏過冠軍的人。」今夏轉戰七六人的9屆全明星搖擺人喬治則在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上直言，「我覺得這對比賽有點不尊重，是一個非常不成熟的評論。」

「顯然，艾德華茲非常有才華，未來前途無量，但考慮到比賽的發展和進步，你必須向那些在我們之前做出貢獻的傢伙致敬。」喬治分析，「我認為他的評論更多是針對……喬丹的動作像是這個時代的球員在做的動作。」

▲▼9屆全明星搖擺人喬治批評艾德華茲的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯）

▲9屆全明星搖擺人喬治（右）批評艾德華茲（左）的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為這是他想表達的意思，涉及到動作的靈活性、爆發力、運動能力以及能夠扭曲身體的能力，喬丹在這方面與當今的球員是不同等級的。」

艾德華茲即將迎來第5個NBA賽季，這位23歲超新星上季場均能得25.9分、5.4籃板和5.1助攻，率隊闖進西區冠軍賽，可惜只拿下1勝，遭到獨行俠淘汰而無緣總冠軍賽。

關鍵字： NBA喬治七六人灰狼蟻人艾德華茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍外野手因生涯規劃任意引退

2泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

3世界棒球最新排名　中華升第3位

4古林再吸引美、日球探　火腿最多人

5戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

最新新聞

1蒂亞佛挺進美網4強　睽違19年美國選手對決

2蕭翔文帕運奪銅歸國「榮耀屬於大家」

3天使新秀狂飆169.8公里速球破紀錄

4重返天使球場　大谷：能在這裡比賽是最棒的

5董秉軒引退下一步揭曉：不是放棄自己

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

奧運拳擊銅牌吳詩儀開出好球　場邊與吉祥物猜拳互動超逗趣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366