蟻人稱過去僅喬丹有技術　喬治批言論不成熟：不尊重比賽

“I thought it was kind of disrespectful to the game. I thought it was a very immature comment... How much the game has grown... You gotta pay dues to those dudes that did it before us.”



Paul George on Anthony Edwards' comment about Jordan's era pic.twitter.com/qSYob6rgZd — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

新生代球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)日前公開表示，喬丹(Michael Jordan)是過去時代唯一「有技術」的球員，此番言論不僅惹惱其他傳奇前輩，頂尖搖擺人喬治(Paul George)也在個人節目上批評「蟻人」，「我覺得這對比賽有點不尊重，是一個非常不成熟的評論。」

彈跳力驚人、球風極具感染力的艾德華茲，是NBA新生代人氣球星，他日前接受《華爾街日報》記者弗洛斯海姆(Lane Florsheim)訪問時語出驚人，「他們說以前比現在更艱難，但我不認為那時有人有技巧，喬丹是唯一真正有技巧的人。」

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▲9屆全明星搖擺人喬治（右）批評艾德華茲（左）的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯社）

這番話聽在其他傳奇前輩耳中顯得很刺耳，湖人5冠傳奇魔術強森(Magic Johnson)就回嗆，「我不回應從未贏過冠軍的人。」今夏轉戰七六人的9屆全明星搖擺人喬治則在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上直言，「我覺得這對比賽有點不尊重，是一個非常不成熟的評論。」

「顯然，艾德華茲非常有才華，未來前途無量，但考慮到比賽的發展和進步，你必須向那些在我們之前做出貢獻的傢伙致敬。」喬治分析，「我認為他的評論更多是針對……喬丹的動作像是這個時代的球員在做的動作。」

▲9屆全明星搖擺人喬治（右）批評艾德華茲（左）的言論不成熟 。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為這是他想表達的意思，涉及到動作的靈活性、爆發力、運動能力以及能夠扭曲身體的能力，喬丹在這方面與當今的球員是不同等級的。」

艾德華茲即將迎來第5個NBA賽季，這位23歲超新星上季場均能得25.9分、5.4籃板和5.1助攻，率隊闖進西區冠軍賽，可惜只拿下1勝，遭到獨行俠淘汰而無緣總冠軍賽。