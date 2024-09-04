運動雲

>

MLB巨人球場開球　黃仁勳：非常喜歡台灣日

黃仁勳穿上93號背號的巨人隊球衣為台灣之夜開球。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲黃仁勳穿上巨人隊球衣，為台灣之夜開球。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

文／中央社舊金山3日專電

MLB舊金山巨人首度舉辦「台灣之夜」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼5月在奧克蘭運動家後，再度為台灣日站上投手丘，開球前，他向媒體表示非常喜歡台灣日這個活動。

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊3日主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，「台灣之夜」首度在這個海灣邊的美麗球場亮相。黃仁勳傍晚穿著黑皮衣和夫人Lori Huang一同現身，熱身前，他特別到「台灣球迷區」幫大家簽名、拍照留念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳5月才在奧克蘭運動家隊擔任台灣日開球嘉賓，當時台灣球迷區被擠得水洩不通，他幾乎寸步難行。這次來到巨人球場，工作人員管制動線，一次開放一組球迷合照，大批民眾排隊等候，他離場前幽默表示，「要去練球了，等下再回來」。

黃仁勳未接受媒體聯訪，他先穿著黑皮衣練投，隨後向在場媒體表示還沒熱開身，有點小緊張。被問到參與台灣日的感受，他開心回應，「我非常喜歡它（台灣日）」。

在上萬球迷觀看下，黃仁勳投球直接落入捕手手套，投球狀況還是很好。觀眾席上，有球迷高舉JENSEN字母的牌子，也有人自製「黃仁勳台灣愛你」的標語。

黃仁勳穿上93號背號的巨人隊球衣為台灣之夜開球。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

黃仁勳今年與台灣棒球結緣，除了2次在大聯盟球場為台灣日開球，6月前往台灣時也赴台北大巨蛋為中職味全龍開球。近期，多支台灣青少棒隊伍來到灣區交流，赴輝達總部參觀時，黃仁勳都親自接待並練習傳接球，增進球技。

巨人「台灣之夜」是由長榮航空公司、觀光署、駐舊金山辦事處合力促成。

3日晚間，台灣人組成的美國加州排舞協會帶來開場表演，北加州台大校友合唱團獻唱美國國歌，甲骨文球場（Oracle Park）四周充滿長榮和台灣元素，讓美國民眾看見台灣的文化和熱情。

3日的比賽，舊金山巨人在主場迎戰戰亞利桑那響尾蛇，效力響尾蛇的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）上場打擊，更讓台灣球迷熱血沸騰。

在史丹佛大學（Stanford University）念博士的江簡宙緯和朋友劉又嘉一起參與台灣之夜，他們告訴中央社，平常就有在關注卡洛爾比賽，原本不知道黃仁勳會來開球，聽到之後覺得「值回票價」，很開心在異鄉能參與台灣的活動。

黃仁勳穿上93號背號的巨人隊球衣為台灣之夜開球，並為台灣表演團體熱烈鼓掌，結束投球後在滿場球迷歡呼聲中離場。

關鍵字： 黃仁勳MLB台灣日

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

U18台韓4投150公里速球大車拚　羅健銘：重視科學化的成果

U18台韓4投150公里速球大車拚　羅健銘：重視科學化的成果

歡迎大谷翔平回來！　天使主場大螢幕秀出歷年成就

歡迎大谷翔平回來！　天使主場大螢幕秀出歷年成就

快訊／巴黎帕運中華隊第2銀出爐　程銘志勇奪桌球男單銀牌

快訊／巴黎帕運中華隊第2銀出爐　程銘志勇奪桌球男單銀牌

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

熱門新聞

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

2世界棒球最新排名　中華升第3位

3古林再吸引美、日球探　火腿最多人

4許銘傑之女圍裙開球　細膩舉動獲好評

5U18韓教頭讚台灣雙投「比預期強」

最新新聞

1美媒讚大谷翔平「媲美泰勒絲」

2戴資穎榮膺香港賽頭號種子

3黃仁勳在MLB巨人球場開球

4大谷重返天使主場掃三壘打　道奇10局6比2

5還在回味金牌戰　柯瑞自己都覺得神

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

奧運拳擊銅牌吳詩儀開出好球　場邊與吉祥物猜拳互動超逗趣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366