賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

▲「左手重砲」林俊易。（圖／VCG）

記者簡名杉／台北報導

「左手重砲」林俊易今(4)日於2024台北羽球公開賽會內賽第一天迎來男單32強賽，對決學弟廖倬甫，兩人苦戰三局，林俊易才以21比17、24比22、21比19驚險挺進16強，他賽後仍忿忿不平怒批此戰爭議球太多，表示本來都差點沒力，火氣一上來之後又有力了！

本屆台北羽首戰，林俊易就打得十分辛苦，世界排名第14的他，迎戰世界排名第89的學弟廖倬甫差點翻船，兩人前兩局陷入纏鬥各拿一局，決勝第三局林俊易甚至一度以12比15落後，但最後仍穩住陣腳拿下勝利，由於今天賽事沒有鷹眼回放，所以接近的判決都由裁判直接判定，但此役幾次判決皆對林俊易不利，讓他非常惱火。

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林俊易賽後坦言，自己在次局的時候有很多關鍵分沒有把握住，才會被逼到第三局，他直言，「可能很多爭議球，但我沒辦法控制，所以我只能保持好我自己的心態，然後說下一顆再來沒關係。」更透露自己原本都差點沒力，但因為火氣一上來，全身又好像充滿了力量。

首戰就打得這麼辛苦，林俊易說，「當然要做好最壞打算嘛，賽前的時候就要想說『這場很辛苦，可能不會那麼輕鬆』，自己賽前的時候都會先想到一些比賽中會遇到的狀況，做好最壞的打算。」

剛做完眼睛雷射手術的林俊易，透露自己是因為散光嚴重，想說直接手術一勞永逸，但他指出，手術後一個月幾乎看不到球，或是有時候看球會有殘影，一次可能直接飛過來兩三顆球，坦言那段時間有點低潮，練得很辛苦，最近才開始慢慢適應。