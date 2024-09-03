古林睿煬飆7K好投登雙冠王：想拿下每一場勝利！獅4比1勝桃猿

▲古林睿煬。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅台南主場迎戰樂天桃猿，古林睿煬7局好投僅挨3安無失分，飆出7次三振，本季累積132次三振，追上隊友勝騎士，並列聯盟最多，另外防禦率僅1.55仍是聯盟第一。獅隊終場4比1勝桃猿，終止近期3連敗。

古林睿煬此役吸引美、日職球探到場，據悉包括海盜、老虎、軟銀以及火腿。其中以火腿最大陣仗，合計4人到場。

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面對場邊球探關注，古林睿煬繳出好投回應，也展現危機處理能力。其中在第3局兩出局、三壘有人的關鍵時刻，他親自送出三振，成功化解對方的進攻威脅。

古林睿煬此役投完7局剛好用101球，整場只被敲3支零星安打，3次四壞球保送，飆出7次三振，本季三振數追上勝騎士後，暫居聯盟三振、防禦率雙冠王，球速最快153公里，並取得本季第8勝，追平個人單季最多。

桃猿本土投手陳克羿6局投球只被敲4安，不過7次保送偏多，失掉4分責失承擔敗投。

獅隊3局由林安可安打先馳得點，陳重廷高飛犧牲打，攻下第2分。7局下，蘇智傑擊出2分打點安打，擴大領先。

桃猿在8局靠內野滾地球攻下唯一1分。獅隊9局推出裴瑞茲關門，讓猿隊三上三下。

古林睿煬上周跳過先發輪值，延長休息天數，本季第4度對桃猿，拿到對戰首勝。他在賽後表示，很謝謝捕手陳重羽領導，以及隊友幫忙，才有這一勝。

剛拿下8月MVP，古林睿煬9月第一場比賽延續好表現，他開玩笑稱，其實也是壓力「山大」，不過試著平常心應戰，「還好啦，只是一場比賽。」目前暫居投手雙冠王，他強調，以團隊目標為重，「我想拿下每一場勝利而已。」