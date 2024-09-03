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好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

記者王真魚／綜合報導

前旅日投手許銘傑之女許維娟今天受邀為歐力士舉辦的「台灣農產日」開球。她特別穿著餐廳的圍裙站上投手丘，投球可愛模樣引發討論。

許維娟是千葉縣松戶市中華料理店「東東」門面擔當，因為長相可愛在社群受到關注。由於歐力士與爸爸許銘傑的淵源，加上「台灣農業部」支持下，她也獲邀為今天的活動開球。

得知女兒準備開球的消息，許銘傑日前透過臉書為她應援，「這段時間聽著妳努力練習、兢兢業業面對始球式的態度，讓我也跟著十分忐忑！那個再熟悉不過的投手丘，如今竟然是妳要站上去？！老爸很久沒這麼緊張的心情了啊（笑）！」

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許維娟今天穿著餐廳的工作圍裙，以站在店裡的樣子進行了開球儀式，開球結束後，她鞠躬致意，接著蹲下來輕拍、清理投手丘，這一細膩的動作大獲好評。球迷紛紛稱讚：「許銘傑教練家的教養真好！」

榮幸受邀開球，許維娟不好意思地笑說，「雖然非常緊張，但想到父親曾經一直站在這裡，深深感受到這真是太厲害了。」

許銘傑選手時期效力西武、歐力士，共出場301場比賽；西武時期的2001年，曾取得11勝，生涯累積49勝，表現出色。

事實上，許維娟一開始在「東東」工作是因為好友池田穂乃花，根據新聞最初報導，池田穂乃花是「中華料理東東」第三代店長，她繼承已故爺爺的餐廳，也成功讓這間店爆紅、起死回生。

不過日媒近期報導，池田穗乃花已是大型藝能事務所《cent. FORCE》旗下藝人。她於7月24日辭去東東店長一職，並在Instagram上公開與經營該店的母親之間的衝突，表示自己曾經受到母親的嚴格監控和強迫，甚至被沒收個人物品並趕出家門。池田強調目前與父母保持距離以確保自身安全，同時否認外界關於她在韓國出道的傳聞。她計劃繼續從事藝人活動。

▲▼ 許銘傑女兒許維娟 。（圖／截自Dazn_tw IG）

▲許銘傑女兒許維娟 。（圖／截自Dazn_tw IG）

▲池田穗乃花IG 。

關鍵字： 許維娟台灣農產日開球許銘傑台灣農業部

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