喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

Paul George's dad on PG leaving the Clippers:



“I felt like they stabbed us in the back because I thought Paul did a whole lot for the team. I think he gave them 110% and what he was asking, it wasn't a whole lot. But they saw something different... I was looking at going… pic.twitter.com/7c691xChzS — Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人，他的爸爸近日作客他的節目時直言，前東家快艇在他們「背後捅刀」，他也透露原本希望兒子加盟洛杉磯的另一支球隊湖人，「但他們已經花了太多錢了。」

喬治與合作了5年的快艇分道揚鑣，他7月時曾在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上爆料，快艇最初只開出2年6000萬美元(約19.5億台幣)的合約，讓他感到不受尊重，之後快艇改成2年8000萬美元(約26億台幣)，喬治要求與搭檔雷納德(Kawhi Leonard)一樣的3年1.5億美元(約48.8億台幣)的價碼加上「交易否決權」，遭到拒絕。

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▲頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

爸爸老喬治(Paul George Sr.)談到兒子離開洛城，直言過程很痛苦，「這就像……我覺得他們在背後捅了我們一刀。我認為喬治為這支球隊做了很多，他給了他們110%的努力，而他要求的並不多。」

喬治在自由市場開啟前，與快艇進行最後一次會面，給了他們「匹配」合約的機會，但快艇沒有這麼做，喬治於是告知快艇自己將離隊，最終以4年2.12億美元轉投費城。

喬治的爸爸說，兒子一向堅持自己的信念，「我百分之百支持他。如果你必須離開，我們就離開。當然，這讓我們有點不爽，但這沒關係。你喜歡待在家鄉，但有時這會讓你停滯不前。他為此付出了努力，我認為他應該得到應有的報酬。所以我們毫不猶豫。什麼，他們這樣對你？不，你必須走。」

老喬治坦言，離開洛杉磯是很艱難的決定， 「我當時想，好吧，那我們就去隔壁的湖人吧，但他們已經花了太多錢了。」他開玩笑說，「我以為我們還是會從同一個球員通道走出來，只是穿不同顏色的球衣。」