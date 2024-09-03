運動雲

>

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人，他的爸爸近日作客他的節目時直言，前東家快艇在他們「背後捅刀」，他也透露原本希望兒子加盟洛杉磯的另一支球隊湖人，「但他們已經花了太多錢了。」

喬治與合作了5年的快艇分道揚鑣，他7月時曾在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上爆料，快艇最初只開出2年6000萬美元(約19.5億台幣)的合約，讓他感到不受尊重，之後快艇改成2年8000萬美元(約26億台幣)，喬治要求與搭檔雷納德(Kawhi Leonard)一樣的3年1.5億美元(約48.8億台幣)的價碼加上「交易否決權」，遭到拒絕。

▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

爸爸老喬治(Paul George Sr.)談到兒子離開洛城，直言過程很痛苦，「這就像……我覺得他們在背後捅了我們一刀。我認為喬治為這支球隊做了很多，他給了他們110%的努力，而他要求的並不多。」

喬治在自由市場開啟前，與快艇進行最後一次會面，給了他們「匹配」合約的機會，但快艇沒有這麼做，喬治於是告知快艇自己將離隊，最終以4年2.12億美元轉投費城。

▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

喬治的爸爸說，兒子一向堅持自己的信念，「我百分之百支持他。如果你必須離開，我們就離開。當然，這讓我們有點不爽，但這沒關係。你喜歡待在家鄉，但有時這會讓你停滯不前。他為此付出了努力，我認為他應該得到應有的報酬。所以我們毫不猶豫。什麼，他們這樣對你？不，你必須走。」

老喬治坦言，離開洛杉磯是很艱難的決定， 「我當時想，好吧，那我們就去隔壁的湖人吧，但他們已經花了太多錢了。」他開玩笑說，「我以為我們還是會從同一個球員通道走出來，只是穿不同顏色的球衣。」

▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇七六人喬治

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

U18台韓4投150公里速球大車拚　羅健銘：重視科學化的成果

U18台韓4投150公里速球大車拚　羅健銘：重視科學化的成果

古林睿煬飆7K好投登雙冠王：想拿下每一場勝利！獅4比1勝桃猿

古林睿煬飆7K好投登雙冠王：想拿下每一場勝利！獅4比1勝桃猿

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

體育大亨老爸身價破2400億台幣　世界第6美網女將「有點困擾」

體育大亨老爸身價破2400億台幣　世界第6美網女將「有點困擾」

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

帕運首位「無臂」射箭金牌得主　41歲美神射締史上最高分紀錄

帕運首位「無臂」射箭金牌得主　41歲美神射締史上最高分紀錄

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

熱門新聞

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

U18台韓4投150公里速球大車拚　羅健銘：重視科學化的成果

古林睿煬飆7K好投登雙冠王：想拿下每一場勝利！獅4比1勝桃猿

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

2古林再吸引美、日球探　火腿最多人

3德保拉領兄弟6連勝！7分狂潮擊潰台鋼

4U18台韓4投150公里速球大車拚

5爸身價破2400億　網球女將有點困擾

最新新聞

1喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉湖人

2德保拉領兄弟6連勝！7分狂潮擊潰台鋼

3古林睿煬無失分飆7K登聯盟雙冠王！

4泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

5田曉雯4強戰惜敗　奪巴黎帕運桌球銅牌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

奧運拳擊銅牌吳詩儀開出好球　場邊與吉祥物猜拳互動超逗趣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366