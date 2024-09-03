帕運桌球再進帳2牌！田曉雯晉女單4強激動落淚　今拚金牌戰門票

▲我國桌球好手田曉雯在巴黎帕運晉級女單TT10級4強戰 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國桌球好手田曉雯、程銘志，今天（3日）在巴黎帕運晉級女單TT10級、男單TT5級的4強戰，確定為我國代表團再進帳2面獎牌，而目前我國桌球代表隊在本屆帕運共累積拿下3面獎牌，是代表團主要的獎牌庫，今天晚上2人要進行4強賽，朝金牌戰邁進。

田曉雯上屆東京帕運在桌球女單TT10級摘下銅牌的，這次巴黎帕運先與好友林姿妤搭檔摘下女雙WD20級銀牌，接著立刻應戰女單TT10級項目，隨著16強戰力退奈及利亞女將歐巴蘇亞耶（Faith Obazuaye），順利晉級8強。

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今天在桌球女單TT10級4強戰，田曉雯挑戰今年澳洲巴黎奧運國手塔柏爾（Melissa Tapper），前2局在屢屢化解對手局點的情況下，以13比11、15比13取得聽牌優勢，然而她在第3局改變戰術，導致沒能充分發揮優勢，遭到對手連趕2局追平，所幸決勝第5局她即時調整，再以11比8搶下勝利。

由於巴黎帕運桌球並未舉行銅牌戰，田曉雯等於只要取得4強門票即進帳獎牌。同時確定將獲本屆帕運第2面獎牌。

田曉雯表示，這場比賽攸關是否有獎牌，因此壓力有點大，在順利獲勝的那一刻，她難掩激動情緒落淚，「終於贏下來非常激動，也很開心跟上一屆持平，希望明天比賽比今天更好，會盡我最大能力走到更前面。」。

▲我國桌球好手程銘志在巴黎帕運晉級男單TT5級的4強戰 。（圖／體育署提供）

緊接著田曉雯出賽的程銘志則在男單TT5級的8強戰亮相，面對中國好手曹寧寧，近況不錯的他輕鬆以11比6、6比11、11比7、11比7獲勝，確定將獲生涯首面帕運單打獎牌，

程銘志表示，感謝教練團賽前的情蒐及準備，讓自己打起來比較有底，相較於2016年里約帕運在桌球男團鍍銀，他笑說，「一樣都是替國家臺灣拿牌，所以我很開心。」

▲我國桌球好手程銘志在巴黎帕運晉級男單TT5級的4強戰 。（圖／體育署提供）

目前我國桌球代表隊已經確定在巴黎帕運取得3面獎牌，教育部體育署副署長洪志昌認為，關鍵在於首度讓選手提前進入國家運動訓練中心備戰，完善照顧搭配後勤情蒐分析，幫助選手成績更上一層樓，「未來我們也會比照相同的模式。」

比較可惜的是，另名桌球女將林姿妤在女單TT10級8強戰以10比12、6比11、1比11不敵澳洲選手楊倩，她賽後自評，整體實力、心態都比東京帕運有明顯成長，並期望用自身例子鼓勵所有人，「每個人一定都會遇到大大小小的挫折跟困難，比較困難就是多往正面思考，相信其實我們都很強大。」。

程銘志、田曉雯四強賽將分於今日台灣時間下午6點分5及7點45分登場，獲勝就打進金牌戰，程銘志若晉級，將於4日凌晨2點15分進行金牌戰。

▲巴黎帕運女單TT10級選手林姿妤不敵澳洲選手，止步8強 。（圖／體育署提供）