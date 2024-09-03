外媒曝12強開放40人名單　棒協：以WBSC公告為主

▲世界12強 。（圖／取自WBSC）

記者王真魚／綜合報導

第三屆世界棒球12強賽將於11月開打，根據外媒表示，各國將開放徵召大聯盟40人名單內的選手。中華棒協秘書長林宗成也表示，沒有收到任何通知，一切以世界棒壘總會（WBSC）正式公告為主。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，根據12強最新消息，各國將被允許從40人名單中徵召球員，「他們可以向MLB球隊提出請求，球隊可以批准或拒絕球員的參賽申請。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前在大聯盟40人名單中的台灣好手包括海盜隊的游擊手鄭宗哲和巨人隊的投手鄧愷威；若確定開放40人，他們都有望代表台灣參加即將於11月舉行的世界棒球12強賽。

對於外媒報導，林宗成，從第一屆到現在，大聯盟參賽球員一直都是「40人名單以外」為主，目前沒有收到開放的消息，「還是要以WBSC正式通知為主。」世界棒壘總會也表示，一切尚未確定。

本屆12強將於11月9日開打，預賽分為A、B組。台灣與日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴分在B組，A組則有墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各。

中華隊比賽都在大巨蛋，13日首戰韓國、14日出戰多明尼加、16日對日本，接下來17日、18日分別對戰澳洲、古巴。

▲中華棒協秘書長林宗成。（圖／記者李毓康攝）