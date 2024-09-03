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我要轟滿貫全壘打！釀酒人大物新秀精準預言　隊友不敢置信

實習記者李立祥／綜合報導

釀酒人大物新秀喬里奧（Jackson Chourio）今（3日）轟出滿貫全壘打，幫助釀酒人以9比3擊敗紅雀，賽後隊友透露，喬里奧提前預測自己將敲滿貫全壘打，他對此表示，「我只是在開玩笑。」

6局上結束時，釀酒人暫時以5比3領先，這時喬里奧走向孟塔斯（Frankie Montas）和其他隊友，並對他們說，「我要在滿壘的情況下上場，然後打出一支滿貫全壘打。」

結果6局下釀酒人霍金斯（Rhys Hoskins）先選到保送上壘，接著佛里力克擊出二壘安打（Sal Frelick），歐提茲（Joey Ortiz）再選到保送，圖朗（Brice Turang）敲出一壘方向平飛球遭美技接殺。

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這時壘上依舊滿壘，喬里奧上場打擊，並將球掃向左外野看台，達成本季第18支全壘打，也是他職業生涯第2支滿貫全壘打，而他的精準預言，更讓隊友不敢置信。

賽後孟塔斯表示，「這太瘋狂了，簡直不可思議。」亞當斯（Willy Adames）則表示，「這太不可思議了，我們當時正在討論這件事，他說，『我要打出全壘打。』結果他真的做到了。我當時心裡想，『天哪，他真的做到了。』」對於自己的精準預測，喬里奧表示，「我當時只是在開玩笑。」

在21歲之前能擊出2支以上的滿貫全壘打球員中，包括名人堂球員威廉斯（Ted Williams）、曼托（Mickey Mantle）和「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），喬里奧也加入了這個行列。

另外，釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）也特別強調喬里奧在比賽中還選到3次保送，並猜想有多少20歲以前的球員，能夠在大聯盟比賽中選到3次保送並擊出滿貫全壘打。這個答案是「0」，在喬里奧之前只有6位有球員能在20歲時，單場選到3次保送並擊出全壘打，而這些全壘打中沒有1支是滿貫全壘打，上一次達成的是1971年巴洛斯（Jeff Burroughs）。

去年12月釀酒人與當時還沒在大聯盟出賽過的喬里奧簽下8年8200萬美元（約新台幣26.3億）的合約，這也是在大聯盟0出賽的球員中，所簽下的最大合約。本季他升上大聯盟後，5月份曾經歷一段低潮，最終在亞當斯、佩羅塔（Freddy Peralta）和康崔拉斯（William Contreras）的幫助下，他才重拾信心。

自6月開始，喬里奧繳出打擊三圍0.320/0.374/0.544，附帶13支全壘打並有13次盜壘，他本季的總盜壘數也達到20次，全壘打則達到18支，再擊出2支全壘打，就成為大聯盟史上第3位20歲前就達成單季「20轟20盜」的球員。

▲釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）敲出滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）敲出滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球釀酒人喬里奧

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