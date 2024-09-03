大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青中華隊首戰對韓國，以旅外為目標的陳睦衡先發5.1局、7K無失分繳出好投，大聯盟球探在看台觀戰並給予好評，認為是他生涯最佳表現。

陳睦衡完美壓制韓國隊，除了首局遇到得點圈危機之外，有4局製造3上3下，直到6局上被敲安打才退場。他用了81球，包含55顆好球，主投5.1局，被敲2安打，奪7次三振，有2次保送，無失分，飆出生涯最快球速152公里。

剛從穀保家商畢業的陳睦衡在母隊都是二刀流，因此投手角色以後援為主，去年世青也以野手角色為重。今年初高中木棒聯賽轟過三民高中「綠色怪物」也有大聯盟高層在場見證，運動能力受到肯定。以旅外為目標的他，沒有參加中職選秀，持續精進球速，在U18亞青首戰就繳出好表現。

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▲2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）

大聯盟球探評價，「生涯最佳表現，球速創新高，控球也很好，遇到危機時可以馬上把控球找回來，滑球與指叉的交替應用對韓國的打者效果很好。」

近年來U18層級對韓國賽事，先發投手都表現不俗，2019年U18世界盃在韓國舉辦，陳柏毓先發6局僅失1分，率中華隊以7比2獲勝；2022年U18世界盃在美國開打，黃保羅投5局僅被敲2安打，奪2K，無失分無關勝敗，最終中華隊延長賽以2比3落敗；2023年U18世界盃回到台灣主場，左投林維恩先發5.1局失1分，中華隊以6比1獲勝。其中陳柏毓（海盜）、林維恩（運動家）都搭上旅外列車，陳睦衡有望跟上。

▲2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）