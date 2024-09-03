快訊／林姿妤不敵衛冕冠軍　巴黎帕運桌球女單8強作收

▲台灣帕運桌球國手林姿妤。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運於台灣時間3日凌晨迎來桌球女單賽事，由剛在女雙斬獲銀牌的林姿妤打頭陣，首戰就在WS10級8強賽對決東京帕運金牌得主、澳洲華裔好手楊倩，林姿妤面對強敵陷入苦戰，以10比12、6比11、1比11直落三吞敗，女單止步8強。

今年24歲的林姿妤在三年前就曾以外卡資格登上帕運舞台，但止步小組賽，然而她在去年的杭州亞帕運大放異彩，不僅在女單賽事決賽擊敗雙打搭檔田曉雯摘金，混雙項目則與林駿梃攜手再打下一金，女雙也斬獲銀牌，單屆賽事就拿下兩金一銀佳績！

[廣告]請繼續往下閱讀...

生涯第二屆帕運，林姿妤先跟雙打搭檔田曉雯於女雙WD20級項目奪下銀牌，但當時就是在決賽不敵楊倩、雷麗娜的澳洲組合，很快林姿妤與楊倩在女單8強就再度碰頭。

由於帕運桌球項目沒有銅牌戰，於是此役獲勝的一方不只挺進4強，同時也確保獎牌，但林姿妤開賽就陷入苦戰，首局與對手陷入纏鬥，兩人打到10比10平手之際，楊倩先穩住陣腳連拿2分，以12比10收下首局。

次局林姿妤同樣以落後姿態開局，但她很快把比分追平，然而楊倩在首局中後段藉由林姿妤失誤拉開比分，以11比6再下一城；沒有退路的林姿妤，第三局直接被對方拉出10比1開局，最終也沒能追回失分，以1比11直落三吞敗，止步8強。