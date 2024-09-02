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林書豪迎生涯第15年　攜手林書緯拚衛冕：留在巔峰更難

▲新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲林書豪新賽季續披新北國王戰袍。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今(2)日宣布執行2024-25賽季的球員選擇權，確定續披新北國王戰袍，並將現有合約延長1年，下季將在新職籃TPBL賽場攜手弟弟林書緯挑戰衛冕總冠軍，他坦言，「爬到巔峰不容易，但要留在巔峰更困難。」對自己能迎接生涯第15季，他充滿感恩與珍惜。

剛度過36歲生日的林書豪，2023-24賽季歷經各種考驗，除了受足底筋膜炎傷勢所苦，一度誤用「靜脈雷射」治療而受罰，國王團隊也出現各種「內憂外患」，讓他直呼這是職業生涯中最艱難的一年。

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▲新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

林書豪去年與國王簽下1+1合約，他今年雖率隊奪得隊史首冠，但在季後賽期間遭逢膝蓋半月板傷勢，他7月曾在節目上表示，「如果要手術，我就不打了。」所幸傷勢恢復狀況良好，他今日宣布執行2024-25賽季的球員選擇權，確定下季續留賽場。

林書豪在社群媒體上開心發文，「第15年！非常興奮能與弟弟林書緯跟其他兄弟們再共同奮戰。人家說，爬到巔峰不容易，但要留在巔峰更困難。捍衛總冠軍不會是件容易的事，但我們很興奮期待面對這個挑戰。對於我的健康以及能夠上場打球的每一季都充滿感恩與珍惜。大家，我們新莊城堡開幕賽見！」

▲▼林書豪下季將續披新北國王戰袍 。（圖／新北國王提供）

▲林書豪執行下季球員選擇權。（圖／新北國王提供）

關鍵字： TPBL新北國王林書豪

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