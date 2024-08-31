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快訊／劉雅婷標槍擲出本季最佳成績　第4度叩關帕運第6名作收

▲▼台灣標槍女將劉雅婷第4度叩關帕運。（圖／體育署提供）

▲台灣標槍女將劉雅婷第4度叩關帕運。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

33歲的台灣巴黎帕運標槍好手劉雅婷，今(31)日在女子標槍F13級賽事登場，這已經是她第4度叩關帕運，她在第5次試擲丟出本季最佳的32公尺76，最終以第6名作收。

劉雅婷國小4年級時被診斷出先天性黃斑部病變，視力嚴重退化，儘管在人生的路上遭逢阻礙，但她在運動場上闖出屬於自己的一片天，她升高中時先嘗試游泳，之後改練田徑。2012年倫敦帕運時，她是中華代表團陣中年紀最小的選手，如今她已是4度征戰帕運的資深老將。

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▲▼台灣標槍女將劉雅婷第4度叩關帕運。（圖／體育署提供）

▲台灣標槍女將劉雅婷第4度叩關帕運。（圖／體育署提供）

劉雅婷是我國本屆帕運唯一一位參賽的田徑選手，她今日在女子標槍F13級賽事登場， 第5次試擲丟出32公尺76，雖未能刷新個人生涯最佳的36公尺98，但已打破自己本季最佳32公尺36的紀錄，最終以第6名作收。

此項目由中國選手趙玉萍以47公尺06摘金，這也是新的世界紀錄；以中立運動員身分參賽的俄羅斯女將庫里尼奇-索羅金娜(Anna Kulinich-Sorokina)繳出38公尺10鍍銀；奧地利選手艾德(Natalija Eder)37公尺22奪銅。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運標槍劉雅婷

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