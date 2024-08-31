鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

▲樂天桃猿鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

鈴木駿輔在8月6日遭樂天桃猿註銷後，仍隨隊練習並在二軍出賽，不過他將在今天的「阿迷趴」與球迷正式道別。據了解，鈴木駿輔已有業餘球隊鎖定，他坦言，比起回到日本，更想留在台灣發展，如果順利加入業餘球隊，或許能依據「永田條款」再重返中職。

桃猿在去年11月就宣布延攬鈴木駿輔，他在日本獨立聯盟投出優異表現受到關注，包括拿下BC聯盟北地區投手三冠王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鈴木駿輔本季最終在一軍留下10場出賽、3勝4敗及防禦率5.55的成績。雖然在8月6日遭到註銷，不過球團仍安排他繼續在二軍出賽。

桃猿本周末舉行「阿迷趴」，賽後將有演唱會。鈴木駿輔將獻唱一首台語歌送給球迷，接下來將離開球隊。他透露，這是一齣台劇的主題曲，「平時在球隊食堂吃飯時都會聽到，隊友也很常放，覺得是很有意義的歌，特別練了這首給大家。」

「真的好難啊！台語。」鈴木駿輔為此拜託隊友教他發音，「有去請教政華還有紅軍（嚴宏鈞），上次唱彩虹就是政華教我的。」至於是什麼歌，球團先保密，將於賽後揭曉。

談到下一步，鈴木駿輔表示，希望可以繼續在台灣打球，比起日本，他更喜歡台灣，「在這裡的（合約）條件也好一點，所以希望可以留在這裡。」

據悉，鈴木駿輔已有業餘球隊接觸，他證實此事，也希望透過「永田條款」再重返中職，「如果能在業餘待滿3年，接下來符合規定的話，或許有機會能夠再回到中職。」

中職在2021年領隊會議修改規章，敞開大門歡迎外籍生，「凡在台灣國、高中在學累積超過三年以上，或連續就讀大學超過四年，或在台居住超過五年且在業餘成棒球隊效力超過三年即可視為本土球員參加選秀」當時最大受惠者是台體大的永田颯太郎，此規定亦被稱為「永田條款」。

不過永田颯太郎在隔年獲得東北樂天指名，高塩將樹則成為「永田條款」受益第一人，他在今年第6輪獲得統一獅指名。