運動雲

>

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

▲樂天桃猿鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

鈴木駿輔在8月6日遭樂天桃猿註銷後，仍隨隊練習並在二軍出賽，不過他將在今天的「阿迷趴」與球迷正式道別。據了解，鈴木駿輔已有業餘球隊鎖定，他坦言，比起回到日本，更想留在台灣發展，如果順利加入業餘球隊，或許能依據「永田條款」再重返中職。

桃猿在去年11月就宣布延攬鈴木駿輔，他在日本獨立聯盟投出優異表現受到關注，包括拿下BC聯盟北地區投手三冠王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鈴木駿輔本季最終在一軍留下10場出賽、3勝4敗及防禦率5.55的成績。雖然在8月6日遭到註銷，不過球團仍安排他繼續在二軍出賽。

桃猿本周末舉行「阿迷趴」，賽後將有演唱會。鈴木駿輔將獻唱一首台語歌送給球迷，接下來將離開球隊。他透露，這是一齣台劇的主題曲，「平時在球隊食堂吃飯時都會聽到，隊友也很常放，覺得是很有意義的歌，特別練了這首給大家。」

「真的好難啊！台語。」鈴木駿輔為此拜託隊友教他發音，「有去請教政華還有紅軍（嚴宏鈞），上次唱彩虹就是政華教我的。」至於是什麼歌，球團先保密，將於賽後揭曉。

談到下一步，鈴木駿輔表示，希望可以繼續在台灣打球，比起日本，他更喜歡台灣，「在這裡的（合約）條件也好一點，所以希望可以留在這裡。」

據悉，鈴木駿輔已有業餘球隊接觸，他證實此事，也希望透過「永田條款」再重返中職，「如果能在業餘待滿3年，接下來符合規定的話，或許有機會能夠再回到中職。」

中職在2021年領隊會議修改規章，敞開大門歡迎外籍生，「凡在台灣國、高中在學累積超過三年以上，或連續就讀大學超過四年，或在台居住超過五年且在業餘成棒球隊效力超過三年即可視為本土球員參加選秀」當時最大受惠者是台體大的永田颯太郎，此規定亦被稱為「永田條款」。

不過永田颯太郎在隔年獲得東北樂天指名，高塩將樹則成為「永田條款」受益第一人，他在今年第6輪獲得統一獅指名。

關鍵字： 球隊鈴木駿輔道別台語歌中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投底定

快訊／味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投底定

洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆再跳過全壘打牆

球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆再跳過全壘打牆

快訊／中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

快訊／中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

大谷翔平43轟、43盜史上第一人　道奇10比9險勝響尾蛇

大谷翔平43轟、43盜史上第一人　道奇10比9險勝響尾蛇

改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏，我是想講道理

改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏，我是想講道理

大谷翔平第29個球場開轟　距離全球場制霸還差3座

大谷翔平第29個球場開轟　距離全球場制霸還差3座

走過漫長一年復健　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄我

走過漫長一年復健　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄我

兄弟投手林暉盛8月升一軍1球未投就註銷　王建民：要去當兵了

兄弟投手林暉盛8月升一軍1球未投就註銷　王建民：要去當兵了

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

熱門新聞

快訊／味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投底定

洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆再跳過全壘打牆

快訊／中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

大谷翔平43轟、43盜史上第一人　道奇10比9險勝響尾蛇

改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏，我是想講道理

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍沒註冊泰迪　最終4洋投定

2洪總不滿判決直衝「小房間」遭罰2萬

3韓職二壘安打　滾上牆在跳過全壘打牆

4中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留

5大谷43轟、43盜　道奇險勝響尾蛇

最新新聞

1輪椅羽球楊伊宸單打、女雙皆止步小組賽

2兄弟助威！悍將創本季新莊最多

3避免疲勞性骨折　林孝程注重預防

4林政華教女神開球　隊友：為什麼可以

5田曉雯、林姿妤闖帕運桌球女雙金牌戰

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

#大谷翔平 與愛犬Decoy一起開球！ #MLB

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366