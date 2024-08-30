快訊／桌球黃金女雙帕運初登場！田曉雯、林姿妤進4強確定奪牌

▲台灣桌球女雙田曉雯、林姿妤巴黎帕運叩關4強。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運桌球「黃金女雙」田曉雯、林姿妤台灣時間今(30)日晚間迎來帕運初登場，身為頭號種子的她們，首戰就直接打8強，交手土耳其組合德米爾(Merve Demir)、卡瓦斯(Neslihan Kavas)，台灣黃金女雙第一回合開始就牢牢握住領先優勢，最終以11比7、11比6、11比8直落三奪勝挺進4強，由於本項賽事並沒有銅牌戰，所以兩人確定保底一枚獎牌到手！

田曉雯、林姿妤去年的杭州亞帕運表現都十分亮眼，分別參戰了單打、雙打以及混雙項目，兩人不僅在單打項目攜手叩關決賽，為台灣達成「金包銀」壯舉，最終林姿妤擊敗好搭檔奪下女單金牌，而兩人在雙打項目也斬獲銀牌佳績，林姿妤更是與林駿梃一起打下混雙17~20級金牌，單屆亞帕運就斬獲2金。

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本屆帕運是田曉雯生涯第二屆帕運，她在東京帕運摘下女子桌球單打C10級銅牌，是該屆賽事中華隊唯一一面獎牌，林姿妤則迎來生涯首屆帕運，兩人在本屆桌球WD20級女雙賽事位列頭號種子，首輪輪空，首戰就直接展開8強。

此役8強賽兩人對決賽會第五種子土耳其組合德米爾、卡瓦斯，首局台灣黃金女雙就打得十分順手，僅花7分鐘就以11比7拿下，次局更是僅花5分鐘就以11比6再下一城，而關鍵第三局雖然一度被對手追平，但台灣組合仍以11比8收下，直落三輕鬆叩關4強，也確定本項目的獎牌到手。