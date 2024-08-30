運動雲

>

天使游擊手尼托達成「20-20」　隊史上一位是大谷翔平　

實習記者李立祥／綜合報導

天使游擊手尼托（Zach Neto）今（30日）敲出本季第20轟，成為日籍球星大谷翔平後，天使再度有人單季達成「20轟20盜」里程碑，終場天使以3比0擊敗老虎，終止近期7連敗。

4局上天使孟尼亞克（Mickey Moniak）敲出帶有1分打點二壘安打，5局上尼托再敲出左外野方向2分砲，本季第20轟，幫助天使取得3分領先，先發投手科查諾維奇（Jack Kochanowicz）也繳出6局4K無失分佳績，以及牛棚投手接力守成，幫助天使完封老虎。

這場比賽也是天使自當地時間7月6日對小熊之後，再度拿下完封勝，尼托也在本場成為明星游擊手佛雷葛希（Jim Fregosi）單季22轟後，天使再度出現單季20轟的游擊手，同時也是隊史首位達成「20轟20盜」的內野手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佛雷葛希是天使傳奇球員，曾6次入選明星賽，而尼托也表示自己在選秀後對佛雷葛希進行深入研究，了解了他的職業生涯和對球隊的貢獻，他也對於能夠追上這位傳奇球員的紀錄，感到十分榮幸。

不過尼托在達成20轟前曾面臨一段低潮，賽前26打數僅敲出3支安打，天使總教練華盛頓（Ron Washington）也在賽前跟尼托提醒他太「渴望」20轟，尼托也表示，「每個人都知道我只差1支全壘打就能達到20支，也許我太過用力揮棒。」

▲天使游擊手尼托（Zach Neto）達成「20轟20盜」。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使游擊手尼托（Zach Neto）達成「20轟20盜」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球天使尼托

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

成龍任帕運頒獎嘉賓　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

成龍任帕運頒獎嘉賓　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

快訊／泰迪回鍋中職　味全龍宣布簽約選穿39號

快訊／泰迪回鍋中職　味全龍宣布簽約選穿39號

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

鵜鶘威廉森減重成功胖虎變瘦虎！甜瓜大讚：人生最佳狀態

鵜鶘威廉森減重成功胖虎變瘦虎！甜瓜大讚：人生最佳狀態

中職打者補強U23火力　先發棒次、守位已成形

中職打者補強U23火力　先發棒次、守位已成形

林振瑋159公里火球飆9K　無失分完美投球奪本季第10勝

林振瑋159公里火球飆9K　無失分完美投球奪本季第10勝

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

熱門新聞

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

成龍任帕運頒獎嘉賓　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

快訊／泰迪回鍋中職　味全龍宣布簽約選穿39號

讀者回應

﻿

熱門新聞

1小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

2柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

3麟榤配好猛！　南韓公開賽闖男雙4強

4蕭翔文好威！　巴黎奧運奪跆拳道銅牌

5成龍帕運頒獎　蕭翔文：他問我是台灣人嗎

最新新聞

1陳仕朋連續6季100局現役第3人

2李家明上一軍！蕭憶銘自掏腰包助復健

3林俊易強勢出擊　南韓公開賽男單4強到手

4張育成左手指消腫歸隊先發　「打到球就沒事」

5上周末接味全邀約　泰迪爽快答應

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

蔡鎮宇「平常有做準備」　樂天教頭讚陳晨威重要一擊

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366