天使游擊手尼托達成「20-20」　隊史上一位是大谷翔平　

Zach Neto goes deep for his 20th homer of the year and for his first 20/20 season! pic.twitter.com/Pi0DwjNyfU — MLB (@MLB) August 29, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

天使游擊手尼托（Zach Neto）今（30日）敲出本季第20轟，成為日籍球星大谷翔平後，天使再度有人單季達成「20轟20盜」里程碑，終場天使以3比0擊敗老虎，終止近期7連敗。

4局上天使孟尼亞克（Mickey Moniak）敲出帶有1分打點二壘安打，5局上尼托再敲出左外野方向2分砲，本季第20轟，幫助天使取得3分領先，先發投手科查諾維奇（Jack Kochanowicz）也繳出6局4K無失分佳績，以及牛棚投手接力守成，幫助天使完封老虎。

這場比賽也是天使自當地時間7月6日對小熊之後，再度拿下完封勝，尼托也在本場成為明星游擊手佛雷葛希（Jim Fregosi）單季22轟後，天使再度出現單季20轟的游擊手，同時也是隊史首位達成「20轟20盜」的內野手。

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Zach Neto is the first @Angels infielder in franchise history to have a 20/20 season! pic.twitter.com/XpItXelqrz — MLB (@MLB) August 29, 2024

佛雷葛希是天使傳奇球員，曾6次入選明星賽，而尼托也表示自己在選秀後對佛雷葛希進行深入研究，了解了他的職業生涯和對球隊的貢獻，他也對於能夠追上這位傳奇球員的紀錄，感到十分榮幸。

不過尼托在達成20轟前曾面臨一段低潮，賽前26打數僅敲出3支安打，天使總教練華盛頓（Ron Washington）也在賽前跟尼托提醒他太「渴望」20轟，尼托也表示，「每個人都知道我只差1支全壘打就能達到20支，也許我太過用力揮棒。」

▲天使游擊手尼托（Zach Neto）達成「20轟20盜」。（圖／達志影像／美聯社）