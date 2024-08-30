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泰勒絲魔力發揮！　小熊近12戰9勝爭取季後賽

▲泰勒絲 (Taylor Swift) 。（圖／路透）

▲泰勒絲 (Taylor Swift) 。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

小熊最近繳出強勢表現，近12場贏下9場，讓他們在國聯外卡的競爭中重新找回了希望，而他們將這一切歸功於聞起來像美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的蠟燭。

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自從小熊總教練康索（Craig Counsell）收到寫著「聞起來有泰勒絲味道」的蠟燭後，小熊似乎被注入了某種神奇力量。康索透露近12場賽前，他們都會點燃這支蠟燭，而這段時間他們繳出9勝3敗的佳績，大大縮短了與季後賽的差距，也讓他表示，「我們最近的表現相當不錯，這都歸功於泰勒絲。」

康索表示，只要球隊贏球，他們就會在蠟燭側面加上記號，而這支蠟燭似乎真的帶來「泰勒絲魔力」，因為小熊在過去7場比賽中贏了6場，並得到73分，其中4場比賽更是達到雙位數，而且昨天還克服7分落後，以14比10逆轉擊敗海盜。

小熊自2020年以來一直未能進入季後賽，但近期的火燙表現讓他們懷有希望，目前他們距離國聯外卡第3還剩5場勝差，球季則還剩1個月左右的時間，還是相當有機會晉級季後賽。

▲小熊捕手貝登科特（Christian Bethancourt）昨（29日）敲出7打點，是小熊逆轉勝重大功臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝登科特（Christian Bethancourt）昨（29日）敲出7打點，是小熊逆轉勝重大功臣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球小熊泰勒絲蠟燭

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