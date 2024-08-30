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快訊／牧倫斯回歸台籃當戰神！今年球場暴走已深刻反省

▲牧倫斯加盟臺北台新戰神。（圖／台新戰神提供）

▲牧倫斯加盟臺北台新戰神。（圖／台新戰神提供）

記者簡名杉／綜合報導

台新育樂今宣布中鋒牧倫斯(Byron Mullens)加盟臺北台新戰神，213公分的牧倫斯，自2009年加入NBA開啟職業生涯，於2022年來台加盟PLG新北國王兩賽季，曾拿下籃板王，獲選2023年度洋將及年度第一隊，台新育樂總經理林祐廷期待他能打出過往身手，帶領球隊衝擊總冠軍，臺北戰神總教練許皓程也肯定牧倫斯是一名具備主宰力的洋將，「過去曾與他共事，期待他能調整好自己，展現最好的一面給台灣的球迷。」

牧倫斯過去於NBA效力5賽季，2014年起先後在中國NBL、CBA、土耳其、伊朗、日本、南韓、西班牙等地征戰，2022年加入PLG新北國王，2022-23賽季繳出場均21.9分、15.7籃板、2.7助攻，三分球命中率36.2%，兩賽季總計貢獻場均20.7分、14.1籃板、2.3助攻，三分球命中率34.3%。

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臺北戰神總教練許皓程認為牧倫斯擁有優異的身材條件，具備外圍投射能力，於場上全力以赴的投入，「期盼他能帶領著我們年輕球隊向前衝。」談及加入戰神的心情，牧倫斯很開心能有機會在台灣延續職業生涯，「我會盡力成為團隊可以倚重的戰將，帶領球隊奪冠。」

提及去年牧倫斯於球賽中途離場風波，台新育樂總經理林祐廷認為，「球場上負面行為我們不認同，但此事件源自於他想贏球的渴望而導致情緒面的問題，未來牧倫斯也允諾將盡力調整自己，控制自己的情緒，因此我們願意給予機會，讓他重新證明自己。」

對於外界負面聲音牧倫斯虛心接受，「我完全理解這些負面的看法，我很抱歉讓球迷失望，也讓新北國王的形象受損，我已經深切的省思。」他深知這不是一個容易被原諒的情況，「行動勝於言語，我會竭盡所能的向大家證明我已經改變，我會努力贏得球迷們對我的喜愛與支持。」牧倫斯也感謝在他飽受輿論抨擊時，仍願意支持他的球迷朋友，「我會繼續努力，不會讓你們失望的。」
 

關鍵字： 牧倫斯台新戰神TPBL新北國王

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