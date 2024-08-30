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超大驚奇！中華U17男排打落強敵巴西　擠身4強行列

▲中華U17男排打落巴西挺進4強。（圖／截自FIVB官網）

▲中華U17男排打落巴西挺進4強。（圖／截自FIVB官網）

記者簡名杉／綜合報導

中華男排於首屆U17男排世錦賽叩關8強，今(30)日交手4連勝、且全都以3比0橫掃之姿晉級的強敵巴西，然而台灣小將上演大驚奇，雙方戰到第五局，台灣小將以24比26、25比21、25比23、22比25、15比13艱辛奪勝，順利擠身4強行列，同時也是4強唯一一支亞洲隊伍。

小組賽中華男排以2勝1敗之姿晉級，分別以3比0橫掃墨西哥、2比3惜敗保加利亞、3比2擊敗強敵西班牙，其中華僑高中的小將黃品諺表現出色，以三戰平均28分之姿榮膺中華隊小組賽得分王，8強賽交戰波多黎各，黃品諺再拿下單場26分好表現，幫助中華隊以3比1獲勝，挺進8強。

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8強賽中華男排交戰先前4戰全勝、1局都沒丟過的超強敵巴西，雖然首局以24比26惜敗，但台灣小將馬上以25比21、25比23連下兩城逆轉，雖然巴西以25比22追平，將戰線逼到第5局，但台灣小將仍以15比13拿下關鍵決勝局，收下4強門票。

賽會得分王黃品諺此役再度狂得31分，潘尚余、蔡東橙分別挹注17分、15分，中華隊也成為4強中唯一一支亞洲隊伍，其餘三隊分別是義大利、阿根廷、西班牙，中華隊將於今日晚間交手義大利，爭奪決賽門票。

關鍵字： 男排U17世錦賽黃品諺排球

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