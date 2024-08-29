許皓程「真除」戰神主帥！坦言「期待又怕受傷害」

▲戰神正式將許皓程扶正為總教練。（圖／台北台新戰神提供）

記者簡名杉／台北報導

台新戰神代理總教練許皓程於上季中接任後，隨即帶領球隊叩關冠軍賽，日前獲球團肯定，正式把他的「代理」拿掉，真除為球隊總教練，今(29)日的夏季聯賽是他正式接任主帥首戰，率隊以72比61力克台啤雲豹，收下夏季聯賽三連勝，而對於正式成為戰神主帥，許皓程坦言，「心情既期待又怕受傷害！」

雖然曾當過許多球隊助教，以及擔任學生籃球與瓊斯盃中華白隊總教練的經驗，但許皓程前一次擔任成人職業隊總教練已經得追溯到2017~18賽季的ABL寶島夢想家，睽違近7年再成為職業隊的正式總教練，許皓程期望球隊的戰績與氛圍、氣勢，都能比以往更好，也感謝球團給他這個機會，繼續在這個位置上做自己喜歡做事，證明自己也可以帶好一支球隊。

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獲得球團肯定成為正式總教練，許皓程坦言自己的心情「既期待又怕受傷害」，他表示擔任代理總教練跟正式總教練壓力都差不多大，但這個壓力不是來自球團，而是自己對自己的要求，希望能展現出完整球隊的風貌，但他自己也享受這樣的壓力。

許皓程透露，自己並沒有預期哪一天會成為正式總教練，但他認為先前的教練經歷，都是他一路以來很好的養分，也學習到很多帶領球隊的不同風格、方法，強調，「雖然沒有預期到說，什麼時候會接這個總教練，但也一直在為總教練這個位置做準備。」

率領球隊打出夏季聯賽三連勝佳績，許皓程點出球隊現在的狀態只在「及格邊緣」，他表示由於休賽季全隊的個人訓練比較多，還沒加入團隊訓練，所以團隊的攻守看起來還有些凌亂，會藉由接下來的比賽持續調整，為開季做準備。