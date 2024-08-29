砸大谷被威脅要綁架6個月大嫩嬰　光芒投手妻子聲明反擊

▲大谷翔平挨球吻。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

光芒隊左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）日前對道奇隊的大谷翔平投出觸身球，引發了眾怒。不過，一些不理性的球迷甚至對他的妻子發送私訊威脅，揚言要綁架他們6個月大的孩子。對此，拉夫拉迪的妻子發表聲明反擊，呼籲大家停止這種行為！

光芒隊日前作客道奇隊，拉夫拉迪在8局下對大谷翔平投出91.8英里（約147公里）的伸卡球，不慎擊中他的左手腕，讓大谷當場痛苦尖叫，場邊也引發了噓聲。

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經檢查後，大谷翔平並無大礙，也沒有傷到骨頭。不過，拉夫拉迪因此遭到不理性的球迷攻擊，已經關閉了X帳號，並在Instagram上限制了評論。

他的妻子瑪蒂今天更新了她的Instagram限時動態，寫道：「給那些認為可以向MLB球員的妻子發送死亡威脅和綁架他們6個月大孩子威脅的人：請停止。你們可以躲在手機或電腦後面，但我丈夫所做的只是百萬中的一件，他只值得讚美和祝賀。這只是一場棒球比賽，沒有其他意思。」

瑪蒂補充說，「我的家人是我最珍貴的財產，駭入我的帳號是一種越界行為，我會完全刪除這個帳號。你們奪走了我和朋友的回憶，你們不應該以我的名義發送訊息給其他人，沒有人應該受到這種對待，每個人的生命都很珍貴，不需要再傳播仇恨。」

拉夫拉迪轉貼了妻子的動態。瑪蒂原本的IG帳號即將刪除，她在限時動態中透露了此事，並分享了新的帳號，歡迎大家繼續關注她。

▲ 光芒投手妻子發文反擊威脅 。（圖／取自IG）