運動雲

>

砸大谷被威脅要綁架6個月大嫩嬰　光芒投手妻子聲明反擊

▲大谷翔平左手腕挨球吻痛得大叫。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平挨球吻。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

光芒隊左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）日前對道奇隊的大谷翔平投出觸身球，引發了眾怒。不過，一些不理性的球迷甚至對他的妻子發送私訊威脅，揚言要綁架他們6個月大的孩子。對此，拉夫拉迪的妻子發表聲明反擊，呼籲大家停止這種行為！

光芒隊日前作客道奇隊，拉夫拉迪在8局下對大谷翔平投出91.8英里（約147公里）的伸卡球，不慎擊中他的左手腕，讓大谷當場痛苦尖叫，場邊也引發了噓聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經檢查後，大谷翔平並無大礙，也沒有傷到骨頭。不過，拉夫拉迪因此遭到不理性的球迷攻擊，已經關閉了X帳號，並在Instagram上限制了評論。

他的妻子瑪蒂今天更新了她的Instagram限時動態，寫道：「給那些認為可以向MLB球員的妻子發送死亡威脅和綁架他們6個月大孩子威脅的人：請停止。你們可以躲在手機或電腦後面，但我丈夫所做的只是百萬中的一件，他只值得讚美和祝賀。這只是一場棒球比賽，沒有其他意思。」

瑪蒂補充說，「我的家人是我最珍貴的財產，駭入我的帳號是一種越界行為，我會完全刪除這個帳號。你們奪走了我和朋友的回憶，你們不應該以我的名義發送訊息給其他人，沒有人應該受到這種對待，每個人的生命都很珍貴，不需要再傳播仇恨。」

拉夫拉迪轉貼了妻子的動態。瑪蒂原本的IG帳號即將刪除，她在限時動態中透露了此事，並分享了新的帳號，歡迎大家繼續關注她。

▲▼ 。

▲ 光芒投手妻子發文反擊威脅 。（圖／取自IG）

關鍵字： 大谷翔平球迷攻擊反擊社群媒體妻子

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

創意滿滿真人版拉霸機！　3人隨機拿玩具蔬果連線

熱門新聞

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前所未見！大谷翔平愛犬史上最萌開球

2不只是艾士特　羅戈也被注意到了

3樂天「火球男」開刀　3洋投不動

4艾士特轉隊費太高　起亞虎7月後出手

5練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

最新新聞

1陽念希給自己一年　U18拚旅外價

2狂勝30分　蕭翔文闖巴黎帕運跆拳道8強

3美網場邊心痛1幕　男搭訕正妹失敗「臉超囧」

4許皓程「真除」戰神主帥：期待又怕受傷害

5巴黎帕運羽球　中華隊方振宇首戰吞敗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366