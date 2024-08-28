兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

▲德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟主力洋投德保拉於7月22日因家中喪事向球團請假返國，28日重返先發，隊友宋晨睿、王威晨開轟迎接。德保拉也以精湛表現回應，幫助兄弟以6比1擊敗味全龍。

德保拉在季前、季中接連痛失至親，經過一個多月後重回投手丘，優異的表現獻給天上的父母。本場比賽他主投6局，用93球只被擊出5支安打，送出5次三振、2次保送，僅失1分且為非責失分，順利拿下本季第7勝。

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為球隊贏得勝利，德保拉也獲得單場MVP。他在賽後表示，先前因媽媽過世，一連串的事情讓他無法全心投入比賽，但他強調：「現在我回來了，剩餘賽季將全力以赴，拿出百分百的表現。」

德保拉上一場出賽已是7月17日，時隔一個多月再度站上投手丘。他坦言，雖然這段期間沒有比賽，但感謝上帝讓他順利調整身體狀況，「包括上一軍前，有在二軍投了3局，也有幾次牛棚練投，來應付今天的比賽。」

打線此戰火力全開，為德保拉提供穩定的得分支持，讓他重拾「快樂保拉」的笑容。面對831洋將大限的競爭，他表示，無論在哪裡都會遇到挑戰，「自己會繼續努力、訓練，把自己準備好。」

味全龍第一局先聲奪人，4棒指定打擊吉力吉撈擊出安打，帶動進攻攻下1分。中信兄弟迅速做出反擊，宋晨睿在1局下半擊出全壘打，將比數扳平。這是宋晨睿繼2021年10月3日、相隔1,039天再度開轟。

3局下，中信兄弟再度發起攻勢，4棒指定打擊陳俊秀擊出帶有打點的安打，協助球隊超前比分。王威晨4局補上一發陽春全壘打，本季個人第2轟，進一步擴大領先。6局下半，宋晨睿再度貢獻二壘安打，為球隊追加保險分。

味全龍先發投手艾璞樂表現不佳，主投5局失6分，無法阻擋中信兄弟的猛烈攻勢，最終味全龍吞下敗仗。

這場勝利不僅鞏固了中信兄弟的戰績，下半季維持第一，也讓德保拉在重返賽場後證明了自己，對於831洋將大限的選擇有著重要意義。

兄弟在昨日正式將轉戰韓職的艾士特除役後，隊內尚有克迪、猛登、德保拉、象魔力與象騎士5位洋投，球隊將從中捨棄1位。



▲王威晨 。（圖／中信兄弟提供）