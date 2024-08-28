將與兒子當同事　詹皇：不准布朗尼在球場叫我「爸」

▲「詹皇」詹姆斯與「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人新賽季將迎來NBA史上首次「父子同台」，由頭號球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與兒子布朗尼(Bronny James)攜手作戰，聯盟史上第一對「父子隊友」，可以說是未演先轟動，已經引發爆表話題，近日詹皇接受採訪時透露，他不准自己兒子在球場叫他「爸爸」，而是要他用「23號」、「布朗」或是「G.O.A.T(史上最偉大球員)」來稱呼他。

在今年選秀大會上，洛杉磯湖人以第二輪總順位第55順位選中「大皇子」布朗尼，讓詹皇夢寐以求的「父子聯手」終於有機會於新賽季夢想成真，然而大學表現並不出色的布朗尼，在夏季聯賽表現低迷，4場出賽場均僅8.8分、3.5籃板、1助攻、0.8抄截，每場比賽不只有2.3次失誤，投籃三圍更是淒慘的35%/15.8%/100%。

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先前在巴黎出征奧運的詹皇，就曾指出夏季聯賽的表現對於布朗尼來說完全不重要，只希望他能夠吸取經驗，持續進步，而他近日受訪談到新賽季將與兒子當同事的「小細節」。

「我已經跟他約法三章，他在工作場合不准叫我爸爸，直到我們離開球場或練習場，關上大門，一起坐車回家，那我可以在車裡當他的好父親，但在球場上他就得叫我『23號』、『布朗』或是『G.O.A.T(史上最偉大球員)』之類的，看他自己想叫什麼。」詹皇強調。

而為何會有這個規定，詹皇透露，這有助於兩人在場上屏除親情，他指出自己可以很容易的直呼布朗尼名字，而不是叫「兒子」，但他不能接受兒子在場上跟他要球的時候卻說，「嘿！爸，把球傳給我！」所以才會希望兒子用別的稱號來稱呼自己。

