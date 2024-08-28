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樂天首輪大物張趙紘砲轟U23火球男直呼很爽：很久沒安打

▲張趙紘 。（圖／記者王真魚攝）

▲張趙紘 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿首輪指名的張趙紘轟出全壘打，一棒揮別近期低迷狀態，他在賽後直呼：「很爽，終於安打了。」

張趙紘8月11日對台鋼二軍練習賽不慎拉傷，一直到25日對桃猿二軍才復出，狀況持續調整中，今天從U23火球男張峻瑋手中擊出全壘打，率隊單局灌進5分奠定勝基。

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能從張峻瑋手中擊出全壘打，張趙紘表示，要感謝教練的提醒，有把握住對方的直球，積極進攻。

他坦言，很久沒擊出安打，現在每一場練習賽就是當作調整，想辦法把感覺找回來，「重點是信心，每一顆都想攻擊。」

透過此戰，張趙紘認為有慢慢把信心找回來，期待把好手感帶到正式比賽，「希望表現好一點，讓教練肯定。」

有別於去年U18世界盃，這次入選U18亞洲青棒，張趙紘指出，球隊氣氛跟去年很不一樣，「去年有學長在，會比較安心，今年換我們當學長，要一起帶領學弟。」球風上，他認為今年應該更活潑，「感覺氣氛比去年更好，因為我們這些人比較開朗愛玩。」

張趙紘今年畢業後投入選秀，獲樂天桃猿第一指名，簽約金510萬元、月薪8萬元，合約另外附帶100萬元激勵獎金，預計30日出席加盟儀式。

關鍵字： 棒球張趙紘樂天桃猿U18亞洲青棒全壘打

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