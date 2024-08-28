麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

▲李洋（左）將迎來台北賽最後一舞 。（圖／記者黃克翔攝）

記者游郁香／綜合報導

在巴黎奧運完成羽球男雙金牌2連霸的「麟洋配」李洋、王齊麟，下周將在超級300系列台北羽球公開賽合體，由於李洋確定今年結束後封拍，這將是兩人最後一次在台灣球迷面前搭檔比賽。「麟洋配」是今年台北賽男雙頭號種子，力拚賽史首冠。

今年的台北羽球公開賽將在9月3日點燃戰火，連2屆奧運奪金的李洋、王齊麟將再次合體參賽，他們自2019年開始搭檔，該年首次攜手參加台北賽止步4強，之後賽事因新冠疫情連續停辦了2年，麟洋配在2022年復辦時拿下亞軍，這也是兩人在台北賽的最佳成績。

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▲李洋、王齊麟2019年首次搭檔參加台北賽 。（圖／資料照）

李洋、王齊麟目前仍高居世界第9，榮膺今年台北賽男雙頭號種子，首輪對手是法國組合卡托恩(Mael Cattoen)、雷諾瓦(Lucas Renoir)，力拚兩人在台北賽的首冠。

李洋確定在今年結束後退休轉任教職，王齊麟上周開始與新搭檔、21歲小將邱相榤出征國際賽，「麟榤配」在超級750系列日本公開賽止步16強，本周轉戰超級500系列南韓公開賽，昨(27)日苦戰近1小時，化解了地主組合3個賽末點，以總局數2比1驚險搶下16強門票。

值得一提的是，台北賽男雙前8種子有5組台灣選手，頭號種子麟洋配、第2種子是今年狀況相當不錯的李哲輝、楊博軒、第3種子兄弟檔李芳任、李芳至、第5種子蘇敬恒、林秉緯、第8種子陳政寬、陳勝發。另外，第7種子是美國組合，不過當中的陳子亦是台灣人。