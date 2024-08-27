林佳緯認「超人」力量加持逆轉轟　報到U23餅總有重要交代

▲U23林佳緯。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／新北報導

統一獅外野手林佳緯向U23報到，「餅總」林岳平交代維持自身步調，畢竟打完U23世界盃還得面對剩餘賽季及季後賽。

經歷U18世界盃，再面對U23層級，林佳緯坦言：「希望球隊拿冠軍，自己最主要的目標是不要受傷，持續保持好的表現。我是有點緊張，因為我們是代表中華職棒，可能會比較被放大檢視，但其實我們也都是菜鳥，做好菜鳥該做的事情就好，不用有太多的壓力。」

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回顧U18時期表現較為掙扎，林佳緯坦言，當時有責任在身，因為在台灣打，又是當學長，讓他自覺有壓力，現在比較放得開。

林佳緯日前在「超能力霸王」主題系列賽轟出逆轉全壘打，為「餅總」打下紀念性的一勝，成為隊史最多勝教練。林佳緯表示：「運氣好！有聽說這個主題日沒輸過，有加持到，運氣成分比較多。」

開轟瞬間做了「確信步」動作，其實是做給學長林安可看的，林佳緯透露：「剛好前幾天，全哥（林益全）和安可都有開轟，我們比較打不出全壘打，也想試試看。」

菜鳥球季就站穩一軍，體力考驗不小，林佳緯說：「現在比較沒辦法百分百掌控身體狀況，起伏比較大，畢竟才第一年而已，要多吸收經驗。」餅總則希望他維持自己的訓練步調，延續在球隊的模式，「他不希望我回來的時候體力下滑跟不上球隊，因為還有季後賽要打。」