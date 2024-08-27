運動雲

>

林佳緯認「超人」力量加持逆轉轟　報到U23餅總有重要交代

▲▼U23劉俊緯、林佳緯。（圖／記者楊舒帆報導）

▲U23林佳緯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅外野手林佳緯向U23報到，「餅總」林岳平交代維持自身步調，畢竟打完U23世界盃還得面對剩餘賽季及季後賽。

經歷U18世界盃，再面對U23層級，林佳緯坦言：「希望球隊拿冠軍，自己最主要的目標是不要受傷，持續保持好的表現。我是有點緊張，因為我們是代表中華職棒，可能會比較被放大檢視，但其實我們也都是菜鳥，做好菜鳥該做的事情就好，不用有太多的壓力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧U18時期表現較為掙扎，林佳緯坦言，當時有責任在身，因為在台灣打，又是當學長，讓他自覺有壓力，現在比較放得開。

林佳緯日前在「超能力霸王」主題系列賽轟出逆轉全壘打，為「餅總」打下紀念性的一勝，成為隊史最多勝教練。林佳緯表示：「運氣好！有聽說這個主題日沒輸過，有加持到，運氣成分比較多。」

開轟瞬間做了「確信步」動作，其實是做給學長林安可看的，林佳緯透露：「剛好前幾天，全哥（林益全）和安可都有開轟，我們比較打不出全壘打，也想試試看。」

菜鳥球季就站穩一軍，體力考驗不小，林佳緯說：「現在比較沒辦法百分百掌控身體狀況，起伏比較大，畢竟才第一年而已，要多吸收經驗。」餅總則希望他維持自己的訓練步調，延續在球隊的模式，「他不希望我回來的時候體力下滑跟不上球隊，因為還有季後賽要打。」

關鍵字： 棒球統一獅林佳緯U23世界盃菜鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

簡森1場比賽打2隊！大聯盟歷史首見　名人堂也收藏紀錄表

簡森1場比賽打2隊！大聯盟歷史首見　名人堂也收藏紀錄表

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬留不住？獅已有心理準備

2艾士特韓職挖角！兄弟合約買斷　註冊象魔力

3悍將教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

4桃猿新人有1人「空氣」　 30日加盟

5處理私事拒領薪1.28億　達比修有回應

最新新聞

1接任高苑總教練　林樺慶：挑戰自己

2第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

3曹薰襄合約年　不扛一哥先求戰績好

4林佳緯報到U23餅總有重要交代

5富邦不要杰戈！鋒總談取捨關鍵

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366