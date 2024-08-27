打擊不振「天天開會檢討」考慮找客座打教？林華韋：需要緣份

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將團隊打擊不理想，今進行教練團異動。是否有考慮找外籍客座打擊教練， 領隊林華韋賽前受訪坦言，一直都有在看，只是並非說想找就找，「還是要有一個緣分。」

▲富邦悍將陳連宏。（圖／記者林敬旻攝）

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悍將稍早發布聲明，針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。

領隊林華韋表示，「我想大家都比較了解，最近得分的能力比較差，希望這樣的異動，對球隊來說能有一些改變。」

對於打擊不振原因，林華韋表示，球隊（教練團）天天都在討論，「看怎麼樣解決這個問題，那當然我跟泰源是沒有天天跟他們談這個啦，我們如果天天談，也不是那麼恰當，就是偶爾要提醒一下，然後他們自己要自己去找出原因，我們當然也會提供一些想法，這些問題其實都是複合性的，沒有什麼單一原因。」

林華韋強調，有些除了複合性原因之外，還需要經驗的累積。 事實上，陳連宏今年以「基地統籌教練」身分加入悍將，主要都跟隨一軍。

是否有考慮延攬客座打擊？林華韋說，好的教練一直有在注意，「那客座啊，或者是未來怎麼走都還沒有一個很確定的方向，好教練確實也不是那麼容易找，可能大家都會注意到他們吧，也是需要一些緣分或時間。」