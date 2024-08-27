簡森1場比賽打2隊！大聯盟歷史首見　名人堂也收藏紀錄表

History for Danny Jansen ????



He becomes the first player in MLB history to play for the both teams in the same game ????



(via @mlb, @nesn) pic.twitter.com/hvnZoRax43 — ESPN (@espn) August 26, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

紅襪捕手簡森（Danny Jansen）今天（27日）創下罕見紀錄，同場比賽代表紅襪與藍鳥出賽，並且「接補自己的打席」，對於創下大聯盟史上首見紀錄，名人堂也收藏本場比賽記錄表。

這場比賽原本為台灣時間6月27日舉行，2局上輪到當時效力藍鳥的簡森打擊，比賽卻因雨勢過大保留比賽到今天進行。

紅襪與藍鳥在7月底進行交易，簡森被交易到紅襪，而紅襪該場原本的捕手馬克奎爾（Reese McGuire）這段期間被下放至小聯盟，造就紅襪在這場保留比賽更換簡森接替蹲捕，藍鳥也換代打瓦修（Daulton Varsho）接替簡森，完成「同場比賽代表2隊」的紀錄。

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根據大聯盟官網報導，這項紀錄是大聯盟史上首見，簡森賽後表示，「當我得知我是第1個做到的人，我感到很驚訝。能在比賽中留下這樣的印記，很奇怪也很有趣，我對這次機會心存感激，這是件很酷的事情。」他也表示，「這真是件奇怪的事，我從來沒想過自己會處遇到這種歷史性的情況中，我以為這項紀錄早就發生過了。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「這是一個非常酷的時刻，我不知道這種情況還會不會再發生，這就像完美風暴一樣，很高興大家都很享受這個時刻。」

同時，名人堂也收藏本場比賽記錄表，簡森表示自己會將1件球衣送給名人堂，而他當時身穿的藍鳥球衣，自己沒有收藏，但會試著去拿回來。

小聯盟中也曾有類似例子，1986年霍爾曼（Dale Holman）在同1場3A比賽為雪城酋長（Syracuse Chiefs）、里奇蒙勇士（Richmond Braves）效力。比賽原本在6月，霍爾曼效力雪城酋長敲出1支安打，而比賽因雨保留在8月17日繼續進行，當時霍爾曼已經被雪城酋長釋出並與里奇蒙勇士簽約，並在該場比賽穿著里奇蒙勇士球衣打出2支安打。

▲簡森（Danny Jansen）創下「同場比賽在2隊出賽」。（圖／達志影像／美聯社）