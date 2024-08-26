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台灣帕運英雄點將錄　田曉雯、林姿妤桌球黃金女雙重拳出擊

▲台灣桌球女雙田曉雯、林姿妤亞帕運摘銀。（圖／體育署提供）

▲台灣桌球女雙田曉雯(右)、林姿妤挑戰帕運。（圖／資料照，體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運將於8月28日正式開幕，本屆巴黎帕運台灣共有13位選手出征，參與7個種類項目，4位桌球選手林姿妤、田曉雯、程銘志、陳柏諺個個實力堅強，都是站上頒獎台的熱門人選，其中林姿妤、田曉雯兩位女單、女雙皆表現亮眼的選手，更是被視為本屆帕運的奪金大熱門，有望為本屆中華代表團添金戴銀、打下不只一面獎牌。

同為24歲的田曉雯、林姿妤於2018年雅加達亞帕運攜手拿下女團TT10級銀牌，接著在2019年的帕拉桌球亞錦賽更攜手拿下女團TT10級金牌，去年的杭州亞帕運兩人也都有出色的發揮，兩人在桌球女單TT10級決賽交手，最終林姿妤擊敗田曉雯奪金，為中華代表隊拿下「金包銀」佳績，兩人搭檔的女雙也收下銀牌佳績。

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田曉雯因出生時的醫療疏失，導致右手神經萎縮，無法翻正及舉高，她從國小二年級開始踏進桌球之路，除了在亞洲等級賽事打出好表現外，她更登上2020年東京帕運舞台，摘下女子桌球單打C10級銅牌，是該屆賽事中華隊唯一一面獎牌。

對於生涯第二屆帕運，田曉雯強調，「打球不是為了別人，而是為了自己。」期盼自己能像「蠟筆小新」一樣，游刃有餘面對挑戰，享受比賽、不留遺憾。

國小就是桌球社的林姿妤，則是在國中一次車禍意外，導致右手腕韌帶斷裂，使得右手翻轉角度受限，林姿妤一度抗拒領取身障手冊，在她有次觀看身障桌球賽後，態度徹底改觀，加入帕拉桌球的一員。

生涯首次踏上帕運舞台，林姿妤感謝體育署、國訓中心以及中華帕總的支援，強調自己會做好準備，迎接帕運的每一場挑戰。

關鍵字： 田曉雯林姿妤桌球帕運

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