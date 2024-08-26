運動雲

>

快訊／台新迎接強力新援！塞瑟夫不當勇士改當戰神

▲中鋒塞瑟夫加盟台新戰神。（圖／台新戰神提供）

▲中鋒塞瑟夫加盟台新戰神。（圖／台新戰神提供）

記者簡名杉／綜合報導

台新育樂今宣布中鋒塞瑟夫(Ihor Zaytsev)加盟臺北台新戰神，211公分的塞瑟夫自2018年來台，先後效力SBL台灣啤酒、PLG富邦勇士，具備優異的長人身手成為禁區支柱，曾獲選SBL最佳洋將、PLG年度洋將並入選年度第一隊，為一名不可多得的歐陸戰將，此外塞瑟夫職業生涯也拿下多次總冠軍，台新育樂總經理林祐廷期許他能傳承過往經驗，發揮自身優勢守護禁區，率領團隊衝擊總冠軍。

烏克蘭籍的塞瑟夫，上賽季於PLG出賽35場，繳出場均14.3分、7.3籃板、2.4助攻，三分球命中率36.75%，自2020年加盟PLG富邦勇士共四賽季，貢獻場均16.2分、9.5籃板、2.2助攻，三分球命中率38.15%，一路維持穩定表現，加上本身的無私球風，與沉穩的個性能幫助團隊有更好的發揮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺北戰神代理總教練許皓程認為，塞瑟夫於內線能運用身高優勢及過往經驗鞏固禁區，進攻端擅長轉換快攻且擁有外圍投射能力，有裡有外的身手加上不畏懼的拚勁與穩定成熟的心態，期許他能成為球隊奮戰的定心丸，此外，許皓程也提到，塞瑟夫曾於PLG幫助球隊完成三連霸，「期盼他能分享冠軍經驗，帶領團隊年輕球員成長，幫助戰神建立冠軍隊所需的文化，用認真的拚戰精神衝擊總冠軍。」

新賽季將繼續披上幸運數字「32」戰袍的塞瑟夫，相當期待能與過去隊友黃聰翰、張耕淯再續前緣，「有熟識的隊友能幫助我更快速地融入團隊。」談及新賽季目標，塞瑟夫認為每一場比賽都是朝季後賽邁進，直到拿下最後的總冠軍，「賽季中我們應該設下每個階段的目標，努力達成並打出精采的比賽，如此一來冠軍就在不遠處。」他也向戰友們喊話「這是我在台灣的第七個賽季，相信一定會是個相當美好的時光，請大家繼續為戰神加油。」
 

關鍵字： 塞瑟夫台新戰神富邦勇士TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平左手挨球吻痛得大叫　道奇主場爆出噓聲

大谷翔平左手挨球吻痛得大叫　道奇主場爆出噓聲

快訊／台灣小將延長賽不敵美國哭了　奪亞軍15年來最佳

快訊／台灣小將延長賽不敵美國哭了　奪亞軍15年來最佳

根本打電玩！「法官」賈吉雙響累計51轟　寫大聯盟首見紀錄

根本打電玩！「法官」賈吉雙響累計51轟　寫大聯盟首見紀錄

快訊／逆轉尼加拉瓜7比6險勝　U15中華隊勇奪季軍

快訊／逆轉尼加拉瓜7比6險勝　U15中華隊勇奪季軍

周天成退出南韓公開賽！　麟榤配國際賽第2站喊話要越來越好

周天成退出南韓公開賽！　麟榤配國際賽第2站喊話要越來越好

戴資穎重返世界第3、周天成回到第9　麟洋配獲年終賽資格

戴資穎重返世界第3、周天成回到第9　麟洋配獲年終賽資格

約基奇、唐西奇NBA夢幻聯手？　諾威斯基：希望在獨行俠完成

約基奇、唐西奇NBA夢幻聯手？　諾威斯基：希望在獨行俠完成

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

快訊／張育成突然傷退　球團回報：左手指關節擠壓挫傷

快訊／張育成突然傷退　球團回報：左手指關節擠壓挫傷

恐怖！主審被洋基怪力男斷棒打中脖子　擔架抬離有腦震盪

恐怖！主審被洋基怪力男斷棒打中脖子　擔架抬離有腦震盪

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

熱門新聞

大谷翔平左手挨球吻痛得大叫　道奇主場爆出噓聲

快訊／台灣小將延長賽不敵美國哭了　奪亞軍15年來最佳

根本打電玩！「法官」賈吉雙響累計51轟　寫大聯盟首見紀錄

快訊／逆轉尼加拉瓜7比6險勝　U15中華隊勇奪季軍

周天成退出南韓公開賽！　麟榤配國際賽第2站喊話要越來越好

戴資穎重返世界第3、周天成回到第9　麟洋配獲年終賽資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平左手挨球吻痛得大叫

2快訊／台灣小將奪亞軍15年來最佳

3賈吉雙響累計51轟　大聯盟首見紀錄

4快訊／U15中華隊勇奪季軍

5周天成退出南韓公開賽！

最新新聞

1劉光尚與攻城獅提前終止合約

2中華男排U17世錦賽惜敗保加利亞

3王牌左投劉任右獲頒防禦率王

4小蠻牛美網前扭傷　談球王禁藥風波

5美16歲美式足球員頭部重創宣告不治

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

#大谷翔平 生涯200轟達陣！

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366