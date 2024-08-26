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快訊／台灣小將延長賽不敵美國哭了　奪亞軍15年來最佳

▲▼龜山國小出征威廉波特，賴承希。（圖／達志影像／美聯社）

▲龜山國小出征威廉波特。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB世界少棒聯盟由龜山國小代表亞太區出戰世界賽，與美國組冠軍佛州代表交手世界大賽冠軍戰，激戰到延長賽8局，遭到對方突襲短打拿下致勝分，以1比2落敗，小將們淚灑球場，奪亞軍仍是15年來最佳成績。

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龜山國小首局靠著邱唯喆、邱治愷選到保送，胡諺鈞適時安打先馳得點。冠軍戰由左投邱治愷掛帥先發，1局下兩出局後連兩保送沒有失分，2局下化解滿壘危機，3局下遭連續安打狙擊也順利過關。

4局下遭到佛州第7棒Liam Morrisey安打上壘後，邱治愷企圖夾殺，但跑者回壘時撞到一壘手胡諺鈞手套球彈出，而且左手腫起來，直接攻佔三壘，總教練李政達抗議未果，龜山小將頂住壓力，邱治愷回穩製造右外野飛球沒有掉分。

5局上胡諺鈞無懼手痛仍敲安打開啟攻勢，邱治愷掃二壘安打推進，賴承希選到保送攻佔滿壘，總教練李政達，「要摸到球啊！喊個聲再安打！」不過連兩棒打出飛球留下殘壘。5局下邱唯喆接替，被敲安打後，跑者利用暴投攻佔二壘，以三振化解危機。

6局上邱唯喆投出觸身球保送，接連解決2打者後，再投四壞保送，遭到DeMarcos Mieses安打狙擊掉分，被扳平比數為1比1。

進入延長賽7局，1出局後余家睿、廖宣澔接連敲出安打，可惜未能延續火力，7局下雖然讓對方以保送及安打攻佔二、三壘，邱唯喆靠三振再度化解危機。

8局開始突破僵局制，8局上未得分，8局下Hunter Alexander突襲短打，跑者靠傳球失誤攻下致勝分，最終佛州以2比1逆轉勝。

邱治愷主投4局，被敲5安打，有3次保送，奪4次三振，無失分；邱唯喆後援失2分承擔敗戰。台灣小將淚灑威廉波特球場，美國佛州球員奪冠瞬間，不僅為自己慶祝，也抱著台灣小將給予安慰。

上次台灣闖進世界大賽冠軍戰已經是2009年，當時也是由李政達教練帶領龜山國小，最後以亞軍作收，該屆陣容有歐晉（味全龍）、宋文華（統一獅）及高宇杰（中信兄弟）等目前在中職發展的球員，本屆台灣小將睽違15年再度拿下亞軍。

關鍵字： 運動學校小孩威廉波特挑戰

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