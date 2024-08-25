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古林睿煬好投MVP變身弗里吉　獅隊「超人力霸王」跨季11連勝

▲▼古林睿煬。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅25日迎戰富邦悍將，古林睿煬主投7.2局無失分，以4比0獲勝，拿下4連勝，「超人力霸王」主題日跨季11連勝。

獅隊打線2局下突破悍將新洋投班恩，陳重廷、林益全連續安打攻佔一、三壘，楊竣翔巧妙內野安打進帳1打點。班恩5局下連飆2K後，卻突然控球走鐘投出兩次保送後退場，吳世豪接替製造飛球，沒有失分。班恩「開箱」首秀主投4.2局，用了100球，其中包含58顆好球，被敲4支安打，多達5次四壞球保送，奪7次三振，失1分責失分。

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悍將第三任投手賴智垣7局下守備時受傷提前退場，球團回報：「賴智垣左手上臂遭強襲球擊中，初步判定為撞挫傷，目前退場冰敷治療中。」剛升一軍的陳冠勳此時接替登板，邱智呈安打狙擊，蘇智傑保送上壘，林安可補上安打添加1分，也逼得悍將再換歐書誠登板。

陳重羽8局下敲安打開啟攻勢，陳聖平代打建功敲二壘安打，許哲晏敲出內野滾地球靠野手選擇上壘，跑者成功回本壘得分，林佳緯擊出高飛犧牲打追加1分，最終就以4比0獲勝賞悍將4連敗。

古林睿煬主投7.2局，用了96球，包含68顆好球，奪9次三振，無失分，防禦率下降至1.66，本季第7勝入袋。統一獅全場8安打，楊竣翔、邱智呈、林安可、許哲晏貢獻打點。

古林睿煬登上MVP頒獎台時，戴上奧運吉祥物Phryge（弗里吉）造型頭套，履行與拳擊好手陳念琴的約定。還邀請球迷一起比出「超人力霸王」的招牌手勢，一起享受連勝喜悅。

「超人力霸王」主題日自2018年起舉辦，統一獅在主題日擊敗過桃猿、兄弟、味全及這次的富邦，都沒有中斷過連勝，堪稱最強主題日。

▲▼古林睿煬戴奧運吉祥物Phryge（弗里吉）頭套。（圖／統一獅提供）

▲▼古林睿煬戴奧運吉祥物Phryge（弗里吉）頭套。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬戴奧運吉祥物Phryge（弗里吉）頭套。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球統一獅古林睿煬富邦悍將勝利

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