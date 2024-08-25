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拒藥檢遭禁賽4年！孫楊今復出　但已不能代表中國參賽

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫楊（中）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

因為拒絕藥檢遭禁賽4年3個月的中國知名泳將孫楊，今天（25日）將復出參加在合肥舉行的中國全國游泳錦標賽，引發轟動。儘管曾在兩屆奧運奪得3面金牌，禁藥爭議連連的孫楊，已不能再代表中國參加國際賽事。

綜合澎湃新聞、香港01等陸港媒報導，孫楊2020年因為拒絕藥檢事件遭禁賽4年3個月，5月28日解禁當天，其工作室發布多張他在泳池訓練的照片，宣稱「超越自我，泳者無畏」，預告復出。

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禁賽期間，微博坐擁粉絲超過3100萬的孫楊，離開泳池轉型為直播帶貨的網紅，業績頗佳。

▲▼中國泳將孫楊。（圖／翻攝自微博／孫楊）

▲中國泳將孫楊。（圖／翻攝自微博／孫楊）

中國2024年全國夏季游泳錦標賽25至28日將在安徽合肥登場，孫楊今天上午將代表浙江隊參加男子400公尺自由式預賽，這也將是他時隔1680天重返賽場。

孫楊復出首秀在中國引發轟動，門票遭秒殺，原價人民幣200元（下同，約新台幣900元）的套票，被炒至800至1000元。

儘管32歲已過巔峰，孫楊這次參加男子400公尺自由式項目報名成績為3分45秒，仍比其他參賽選手快了許多；如果晉級，他將在當晚參加決賽。孫楊與同隊最小的隊友年齡相差近20歲。

▼孫楊。（圖／路透社）

▲▼雅加達亞運，中國，孫楊。（圖／路透社）

2012年倫敦奧運，孫楊以3分40秒14打破奧運紀錄，拿到男子400公尺自由式金牌，成為中國第一位男子游泳奧運金牌得主。這項奧運紀錄迄今未被打破。

根據中國游泳隊的選拔規則，曾因興奮劑被禁賽的運動員將無法入選國家隊。因此，孫楊雖然復出參賽，但無法再次代表中國參加國際賽事。

孫楊的游泳生涯曾經風光一時，擅長中長距離自由式，他保持的1500公尺世界紀錄，剛剛才在巴黎奧運被打破。2012年倫敦奧運是他最風光的一年，個人獨取2金1銀1銅；2016年里約奧運，孫楊在禁藥爭議聲中仍獲得1金1銀。

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫楊。（圖／達志影像／美聯社）

孫楊的游泳生涯長期受到不同禁藥事件纏繞，2014年被檢出對禁藥曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，中國游泳協會只向他提出警告，未作處罰；至同年底在國際游泳總會（FINA）堅持下，才被補停賽3個月，寬鬆懲罰引來譁然。

此後，各國游泳選手開始質疑孫楊服用禁藥，澳洲泳將何頓（Mack Horton）率先對他公開批評，法國泳將拉庫爾（Camille Lacourt）更指「孫楊尿出紫尿」。2019年世錦賽男子400公尺自由式項目，獲得亞軍的何頓拒絕與冠軍孫楊同台，堅持站在一旁抗議。

當時外界仍未知道，孫楊2018年9月在中國的家中拒絕接受突擊檢查，與血液樣本採集員發生激烈衝突並示意下屬摧毀血液樣本。他最初因而被重判停賽8年，經國際體育仲裁法庭上訴，獲減刑近半至51個月。

▼孫楊。（圖／路透）

▲▼雅加達亞運，中國，孫楊。（圖／路透社）

關鍵字： 孫楊

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