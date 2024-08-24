選擇加盟台新戰神原因？王律翔笑：球衣跟鋼鐵人一樣是紅的

▲台新戰神後衛王律翔。（圖／台新戰神提供）

記者簡名杉／台北報導

前高雄鋼鐵人後衛王律翔於休賽季轉投台新戰神，今(24)日他在夏季聯賽首次披上戰神戰袍出賽，談到職業生涯的第二支球隊，王律翔坦言戰神球隊的氣氛確實跟鋼鐵人不太一樣，不過休賽期有多支球隊試圖延攬，最終卻選擇加盟戰神，王律翔除了表示想回到家鄉北部打球之外，還笑說戰神跟鋼鐵人的球衣都是紅色的，「習慣穿紅色球衣了！」

此役王律翔全場有6分進帳，雖然兩分球3投全中，不過拿手的三分球4投盡墨，代表新球隊的首場出賽，王律翔指出，「感覺還不錯，團隊氣氛蠻融洽的，大家都很願意為彼此鼓勵加油，所以算是蠻喜歡這裡的環境。」

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從鋼鐵人轉投戰神，王律翔也談到兩支球隊的差異，他點出鋼鐵人的選手隊友都比較年輕，而戰神的隊友年紀就有大有小，兩隊的氣氛不太一樣，但王律翔強調，「我還是很喜歡鋼鐵人啦！」

新賽季不只加盟新球隊，還轉戰新聯盟，王律翔表示不管在哪個聯盟打球，感覺都差不多，只希望能以為球隊拿下最好戰績為目標，但在他加盟戰神前，其實傳出有不少球隊有有意延攬，最終選擇戰神的原因？王律翔除了表示想回到家鄉北部打球，以及教練團對他的規劃與管理層的認可之外，還開玩笑說，「因為鋼鐵人穿紅色嘛，這裡球衣也穿紅色，習慣穿紅色球衣了，看上去就變動不會那麼大。」