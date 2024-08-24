U17中華女排4強不敵「長人」中國　將與義大利爭季軍

▲U17中華女排4強不敵中國，將與義大利爭季軍。（圖／FIVB提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華女排日前於祕魯舉行的首屆世界U17女排錦標賽，8強戰打敗巴西前進4強，而在當地時間23日(台灣時間24日)的4強戰強碰平均身高188公分的中國女排，雖以17比25、15比25、19比25直落三落敗，接下來台灣女將在季軍戰對決義大利，力拚站上頒獎台。

中華女排憑藉去年亞洲U16女排錦標賽季軍，獲得首屆U17世錦賽中參賽資格，並自7月展開集訓，教練吳明恒表示，當時就告訴球員們，來到世界級的舞台，面對的對手身高可能都超過185公分，因此花不少心思在發球以及小球練習，希望能透過主動積極進攻，破壞對手節奏。

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小組賽中華女排雖首戰不敵日本，後續接連擊敗克羅埃西亞、波多黎各，帶著排名優勢進入16強淘汰賽；對上小組賽排名後段的泰國，成功直落三取勝達標初步目標8強，而在8強賽再以3比1扳倒強敵巴西，締造中華女排首次進軍分齡世界賽4強紀錄，讓吳明恒形容是「不可思議的比賽」。

▲U17中華女排總教練吳明恒。（圖／FIVB提供）



4強戰面對身高比巴西更出色的中國，中華女排最終被對手直落三，拿到全隊最高9分的陳薏指出，大家太想贏球，變得有些緊張導致失常，加上有幾球看似打到攔網出界，但賽會沒有挑戰。吳明恒點出，對手針對發球做得很好，當接發球沒到位就很難突破，原設定的發球策略也沒能奏效。

目前中華女排2場敗仗皆敗給亞洲隊伍，吳明恒分析，U17這階段，許多歐美國家球員才剛起步，有身高但基本功不扎實，相對來說台灣起步早，高壓式的訓練讓球員在這年紀各方面就很成熟，但受限於身材條件，歐美未來發展性好，台灣相對弱勢。這次中華女排最倚重的「雙陳」攻擊手，陳薏、陳品宇身高分別只有170、164公分，陣中以2名快攻手吳紫華180公分、馬德蓉184公分最高。

陳品宇笑稱，來到U17世錦賽，她好羨慕很多選手都長很高，甚至看到波多黎各陣中有超過190公分的球員；而陳薏目前在攻擊得分榜以77分名列第2，僅次於中國女排黃鑫悅80分，她期望可以在最後1場季軍戰超越對手，成為賽會最會攻擊得分的球員。

▲U17中華女排攻擊手陳薏。（圖／FIVB提供）

吳明恒表示，以台灣排球界來說，要站到世界舞台很不容易，走到這裡已經超越當初設定8強目標，滿開心至少讓世界看見台灣排球，這群女孩子的表現真的很不錯；祕魯時間24日下午1時30分(台灣時間25日上午2時30分)，中華女排將在季軍戰交手義大利，吳明恒希望女將們發揮「球不落地、永不放棄」精神，不要留下遺憾，球員們也紛紛高喊，「我們要拿第3名。」