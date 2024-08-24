「台灣火球男」林振瑋6局飆7K奪勝　8月防禦率0.75

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

記者楊舒帆／綜合報導

紅雀隊1A級台灣「火球男」林振瑋在24日（台灣時間）的比賽中再次交出優異表現。他先發6局無失分，奪得本季第9勝，同時將個人防禦率降至2.89。

林振瑋在首局就展現實力，3上3下順利結束。雖然在第2局下被敲出安打，又在兩出局後投出保送，最終順利化解危機。3局下，他再次連續解決3名打者。第4至5局雖然都有讓對方上壘，但他依然順利守住，無失分完成先發任務。最終，紅雀1A以5比0擊敗大都會1A，林振瑋也拿下勝投。

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林振瑋主投6局，總共投了83球，其中有50顆好球。他的最快球速達到96.4英里（約155.1公里）。除了快速球外，他還搭配變速球、伸卡球及滑球來壓制打者。全場比賽被敲出4支安打，奪7次三振，有2次保送。值得一提的是，林振瑋在8月至今的4場出賽中，累計投了24局只失2分，本月防禦率僅0.75。

另一方面，效力於海盜2A的台灣選手鄭宗哲在當天的比賽中擔任先發二壘手，排在第3棒。雖然他4打數都未能安打，但在守備方面有亮眼表現，成功策動1次雙殺play，阻擋了對方的攻勢。最終，海盜2A以6比1獲勝。