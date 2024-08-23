帕運台灣健兒出征巴黎　行政院副院長鄭麗君親自送行

▲行政院副院長鄭麗君為巴黎帕運中華代表隊送行。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024巴黎帕運將於8月28日至9月8日舉辦，我國選手共取得7種運動種類13席參賽資格，我國代表團今(23)日出發前往法國，行政院鄭麗君副院長特別前往機場為選手加油、打氣，教育部張廖萬堅政務次長及體育署鄭世忠署長也到場送機，為代表隊獻上祝福。本次中華代表團共計46人，將分為2梯次出發，選手教練均搭乘商務艙，在充分休息下為即將到來的競賽做好準備。

鄭麗君副院長表示，2024巴黎奧運及帕運，創下史上奧、帕運共用標誌及吉祥物的首例，期藉此表達奧、帕運是整體籌辦的計畫，一起分享運動改變人生的願景，而本屆也是臺灣參加奧、帕運史上，首度進場西裝團服、運動團服及後勤服務一致的一屆，副院長特別與國人宣示，奧運跟帕運賽事本來就是並行的，政府會用同等資源支持，鼓勵更多身心障礙者從事運動，提供選擇的權利跟機會。

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為提供代表團最佳的祝福，副院長特別致贈選手「臺灣藍鵲吊飾」及「帕拉熊」各競賽種類胸章，副院長表示臺灣藍鵲是動作非常敏捷、群居的動物，象徵敏捷、堅實、團結，而「帕拉熊」是臺灣黑熊的化身，其保護守護與堅韌勇氣寓意，輔以胸前黃白色的V字形斑紋，希望帶給代表團勝利(victory)的祝福，期許選手站上國際舞台，爭取最佳榮耀。

代表我國第6次參加帕運的健力女將林資惠表示，「身心障礙運動近年在政府偕同民間積極推廣下，越來越多國人支持響應，也更多人知道帕運競賽的精彩，現在不需要時常解釋參加「帕」運或者亞「帕」運是什麼比賽，跟大家說明我是帕運健力選手時，大家都知道，讓我覺得很感動。」，也期待更多國人投入支持觀賞，在電視機、手機及平板前，做中華英雄的最佳後盾。

本屆巴黎帕運自8月28日至9月8日為期12天，我國代表團在國人的祝福聲中前往巴黎，體育署號召國人一起為中華英雄集氣、加油打氣，為選手精彩的表現喝采，同心協力制勝巴黎。