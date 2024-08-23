潘傑楷再見觸身　統一獅10局下4比3擊敗富邦悍將

▲ 楊竣翔 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將作客統一獅，兩隊打得你來我往，「部長」張育成5局轟出2分砲，一棒逆轉，不過獅隊6局靠楊竣翔敲安追平，8局再擊出安打攻下超前分，9局上，陳韻文砸鍋，讓悍將跑回追平分，兩隊打完9局仍是3比3，進入延長賽。獅隊10局滿壘靠再見觸身戲劇性勝出，終場4比3氣走悍將，取得2連勝。

悍將藍力今天先發受到悶熱天氣影響，控球有些不穩，開局就保送首名打者，隨後被陳鏞基、蘇智傑敲安失掉1分；2局2出局一二壘有人又投出保送，不過試圖回穩投出三振，化解滿壘失分危機。

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藍力進入3局後漸入佳境，送出本場第一個三上三下，包括連飆2K，接下來投到5局未再丟分。

悍將前4局有4度攻勢，但都無功而返，其中擔任2棒的張育成，連2打席都選到保送，不過下一棒的打者蔣智賢，2次打擊分別吞下三振、擊出雙殺打，無法適時送回跑者，球隊攻擊出現斷層。

5局上，悍將攻勢由後段棒次開始，周佳樂靠腳程跑出內野安打，但隨後盜壘失敗，李宗賢敲安延續攻勢機會，張育成這次挺身而出，轟出2分砲，一棒超前。這也是張育成本季第6轟。

獅隊楊竣翔前一場猛敲4安，此役再度發威，6局擊出本場第3安，且一棒追平，8局下硬是把壞球擊出，二壘手葉子霆試圖把球攔下，但未能確實接住，形成內野安打，悍將提出挑戰失敗，維持原判。獅隊靠楊竣翔敲安超前比數。

9局上，陳韻文登板，保送首名打者戴培峰，下一棒林哲瑄短打推進跑者，高國麟代打敲安，悍將攻佔一三壘，李宗賢擊出滾地球，靠腳程站上壘包避免雙殺，三壘跑者也攻下追平分。

李宗賢此役雙安貢獻1打點，其中首局敲安上壘後，成功盜上二壘，完成生涯百盜。

9局下，曾峻岳登板，被林安可擊出安打後，連飆2K，再靠隊友張育成、戴培峰合力完成盜壘阻殺，守住平手局面，比賽進入延長賽。

下半局，獅隊陳重廷犧牲觸擊失敗，跑者往二壘出局，但隨後靠捕手戴培峰暴傳上到得分大門，林佳緯保送上壘，陳傑憲代打保送，形成滿壘，潘傑楷遭到再見觸身，電視重播輔助仍維持原判，獅隊贏得勝利。楊竣翔單場4安獲選MVP。

▲江國豪。（圖／記者李毓康攝）