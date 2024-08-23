快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

▲台灣混雙楊博軒、胡綾芳。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳今(23)日在日本公開賽8強交手世界第5的地主強敵渡邊勇大、東野有紗，首局勢如破竹，以21比9先下一城，次局對手開啟追分模式，楊胡配頂住壓力，以21比17直落2挺進4強，「東渡組合」衛冕夢碎，這也是兩人搭檔13年的最終戰。

楊博軒、胡綾芳自2019年開始搭檔，他們今年6月在超級750系列新加坡公開賽闖進決賽，儘管最終不敵中國世界第1混雙組合鄭思維、黃雅瓊，仍締造兩人在750等級賽事的最佳成績。

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楊博軒、胡綾芳目前名列世界第22，今日在超級750系列日本公開賽8強對上地主強敵渡邊勇大、東野有紗。「東渡組合」在東京、巴黎奧運都奪下混雙銅牌，目前高居世界第5，不過兩人在日本賽結束後就要拆夥，結束13年的合作關係，此次以衛冕軍的身分參賽。

楊博軒、胡綾芳這一戰毫無懼色，開賽打出6比3攻勢，被逼近到6比5後，隨即連得5分，以11比5進入技術暫停。暫停過後繼續拉開10分以上的分差，此局僅失9分，楊胡配以21比9先下一城。

進入次局，楊博軒、胡綾芳開局8比3力壓對手，一度被追到10比8，還好穩住以11比8進入技術暫停。「東渡組合」下半局緊追在後，楊博軒、胡綾芳頂住壓力，局末再拉開18比13、5分領先穩定軍心，最終就以21比17直落2勝出，挺進最終4強。