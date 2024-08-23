2年前季後賽膝傷報銷　「高砲塔」揚科維奇圓夢重返夢想家

▲夢想家與高砲塔揚科維奇簽下測試合約。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今(23)日宣布與31歲揚科維奇（Stefan Jankovic）再續前緣，簽下測試合約，他曾在2021-22賽季披過夢想家戰袍，場均能貢獻18.2分、8.7籃板和2.4助攻，他預計9月初隨隊前往日本參加仙台89ERS交流賽。

現年31歲揚科維奇身高211公分，體重110公斤，不僅具備身材優勢，又有優秀的外線手感，也能當作外圍傳導的發動機。他在2022年季後賽首戰遭逢膝傷，賽季宣告報銷，失去重要戰力的夢想家也在該輪系列賽遭淘汰。

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夢想家總經理韓駿鎧表示，「我們非常歡迎揚科維奇的回歸，上次的傷勢導致我們失去奪冠的機會，相信他這次回來，不僅隊友感到振奮也將帶領我們朝向冠軍目標邁進。」

▲夢想家與瑞克曼簽下測試合約。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

揚科維奇說，「可以和大家說我現在的身體狀況比以前更好，已經復原我的傷勢，整體力量也有提升。很興奮能夠重回夢想家，我這次變得更強、更好。之前與隊友沒能完成的任務，有些遺憾，讓我更有動力回來與球隊並肩作戰。這次只有一個目標，就是幫助球隊拿下冠軍，完成我們未完成的任務。」

另外，夢想家也宣布簽約測試洋將瑞克曼（Emondre Rickman）參與日本仙台交流賽。今年28歲身高208公分，體重113公斤的瑞克曼來自美國NCAA D1印第安納州立大學(Indiana State University)，上個賽季在日本職業聯賽(Japan-B3 League) 立川骰子 (Tachikawa Dice) 繳出場均10.2分、8籃板。

