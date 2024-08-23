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大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平正在追逐「40-40」的歷史成就，目前他的全壘打數與盜壘次數都已接近達標，不過接下來的盜壘挑戰將更加艱難，勢必會面對各隊捕手的嚴密防守。

大谷在8月22日的比賽中成功盜上二壘，將本季的盜壘次數累積至39次，加上他已經擊出的39支全壘打，即將成為大聯盟歷史上第六位達成「40-40」的球員。他本月已經成功盜壘11次，盜壘速度超越了7月份的12次。

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從24日開始，大谷將對上光芒隊，接著還有金鶯隊、響尾蛇隊，以及他的老東家天使隊。外界對於大谷達成「40-40」的期望很高，但他將面對的捕手都是頂級好手，尤其是擁有強肩的捕手，這將為他的盜壘增加難度。

例如，光芒隊的捕手傑克森（Alex Jackson）與響尾蛇隊的莫雷諾（Gabriel Moreno）在盜壘阻殺上表現出色，阻殺率分別為3成03（美聯第五）與3成08（國聯第四）。他們的傳球到二壘時間分別為1.96秒與1.89秒，均超過大聯盟平均的1.98秒。儘管壘包擴大讓盜壘變得更容易，但這樣的阻殺率仍屬優秀表現。

金鶯隊的捕手拉奇曼（Adley Rutschman）本季的盜壘阻殺率為1成80，雖然低於預期，但在2022年他曾達到3成10。本季他的傳球時間為1.95秒，位居聯盟第八，表現依然穩定。

▲歐哈皮（Logan O`Hoppe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐哈皮（Logan O`Hoppe）。（圖／達志影像／美聯社）

大谷還將面對他的昔日搭檔歐哈皮（Logan O'Hoppe）。這位24歲的年輕捕手已經成為天使隊的主力捕手，雖然阻殺率僅有2成60，但成功抓到跑者盜壘次數達到26，排名美聯第二。憑藉這樣的表現，歐哈皮有望成為2026年WBC以及2028年洛杉磯奧運美國代表隊的捕手候選人。

本季至今，大谷翔平的盜壘僅失敗4次，成功率高達9成06。他有望打破2006年索利亞諾（Alfonso Soriano）在147場比賽中達成「40-40」最快紀錄的壯舉。

關鍵字： 大谷翔平盜壘40-40洛杉磯道奇捕手

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