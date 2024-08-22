洋基投手希爾下背部拉傷　進15天傷兵名單

▲洋基希爾（Luis Gil）下背部拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基希爾（Luis Gil）昨（21日）對守護者先發，因身體不適先發3局提前退場，經檢查後今天確定下背部拉傷，進15天傷兵名單。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「這只是輕微的下背部疼痛，我覺得他今天已經感覺好多了，我們希望他在這段時間能保持積極，並期望他能在9月5日左右回到投手丘。希望這段休息時間能幫助他稍微保存體力，並且為季末的比賽做準備。」

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希爾昨天在4局上先被敲出全壘打，然後投出保送後又投2球，就因身體不適退場，賽後他表示，「我從未感到這樣的疼痛，當你因為感覺不對勁而退場時，你會有點擔心，但我只能一天一天觀察情況。」昨天比賽希爾控球不穩，主投3局投出本季單場新高的6次保送、被打3支安打、失3分。

本季希爾先發24場，拿下12勝6敗、防禦率3.39，124.2局中三振144次，對手打擊率僅0.185，相當具有壓制力。不過2022年他進行過手肘韌帶置換手術（Tommy John），經過休養後今年才重回大聯盟，對於他在季末或是季後賽擔任牛棚的消息也開始傳出。

對此總教練布恩表示，「我認為他在任何位置上都能成為一個威脅，當希爾狀態好時，不論作為先發或是短局數出賽，他都能表現出色。但他目前主要擔任先發投手，我們會再觀察看看。」

而對於之後希爾的計畫，布恩也表示，「我們會努力讓他度過這幾天，希望他能繼續保持活動，參加牛棚練投，也可能會有一次實戰投球訓練。看來情況並不嚴重，希望接下來幾天情況會繼續好轉。」