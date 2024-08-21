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「回來後就知道成績會被放大」張育成回擊酸民：謝謝你們關注

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今晚靠「國防部長」張育成9局下再見3分砲，擺脫近期3連敗困境。自己最近同樣陷入低潮，加上外界的不看好以及酸言酸語，張育成正能量迎擊，「我決定回來的時候就已經知道，我的成績會放大，但感謝他們關注，也希望他們繼續關注富邦悍將，有越來越多球迷支持我們。」

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

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張育成近期打擊起伏不定，今天前4打席只靠保送上壘，9局把握最後機會，再見轟一棒終結比賽。

面對外界的聲音，張育成一直都知道自己的成績會被放大，「但如果沒有他們關注，全世界也不知道我是誰，所以就希望他們可以持續關注我，無論好是壞，我這樣很開心。」

對於近期不看好他的球迷，張育成率性地說，「不用證明什麼啊，這是我的工作嘛，本來工作就是有好有壞，我對得起自己最重要。」

「我不在意那些有的沒的球迷。」張育成霸氣回應，「畢竟這是他們工作，他們可能想要流量，就讓他們去關注，也來關注富邦悍將這個團隊，我覺得很開心，希望有更多球迷支持我們。」

張育成第二次站上頒獎舞台，和球迷說了很長一段感言，「就很感謝他們，我們最近一直在輸球，9局還是落後，還是很感謝他們，一直支持著我們，想要我們逆轉勝，那我自己也做到了。」

「很感謝他們從頭到尾這樣支持球員，希望他們能夠繼續不離不棄，帶著他們的信念去面對每一場球賽，希望每場比賽都有好的結果。」張育成說。
 

關鍵字： 張育成富邦悍將再見3分砲球迷支持逆轉勝影音

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