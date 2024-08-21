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德國隊長京多安宣布從國家隊退役　結束13年國腳生涯

▲京多安(Ilkay Gundogan)。（圖／達志影像／美聯社）

▲京多安(Ilkay Gundogan)。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

德國國家男子足球隊隊長京多安（Ilkay Gundogan）宣布從國家隊退休，結束13年國腳生涯，今年夏天京多安作為德國國家隊隊長曾參加主場歐洲盃賽事。

今年33歲的京多安目前效力西甲豪門巴薩隆納，生涯為國家隊出賽82次，踢進19球。京多安今天在社交媒體上宣布了自己的決定，「經過幾週的考慮，我得出的結論是，是時候結束我的國家隊生涯了，回顧為國家參加的82場國際比賽，我感到非常自豪，這是我2011 年首次代表國家隊亮相以來做夢也想不到的數字」，京多安寫道。

「我的亮點之一絕對是今年夏天能夠以隊長身份帶領球隊參加我們家鄉舉辦歐洲盃的巨大榮譽！經過這些年，我們終於再次讓國家感到自豪，我很高興我能夠參與其中。但即使在比賽之前，我的身體和頭腦也感到一定的疲倦，這讓我思考，俱樂部和國家層面的比賽數量並沒有減少」。

「我肯定會繼續成為這支國家隊的球迷，我真的希望我們能夠一起保持繼續上升的趨勢，然後就沒有什麼可以阻止我們成為2026年世界盃冠軍的主要競爭者之一了，我們有一位出色的教練，一支非常強大的球隊和偉大的團隊精神」。京多安在退休文最後表示。

而根據《太陽報》報導指出，京多安在俱樂部去向可能會回歸前東家曼城。 「巴塞隆納已經告訴京多安，他可以自由的聽取今年夏天離開的提議，儘管京多安的合約到2026年到期，但他已被告知，如果他找到合適的轉會，巴薩不會阻止他」。

曼城主帥瓜地奧拉（Pep Guardiola）也承認對引進一名中場球員保持開放態度，以幫助減輕羅德里（Rodri）的負擔。

關鍵字： 德國足球京多安

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