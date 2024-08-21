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快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15世界盃21日（台灣時間）進行預賽最後一戰， 與4連勝的尼加拉瓜交手，比賽因雨延後2.5小時開打，中華隊打線爆發10安打，最終以12比0提前5局扣倒對手，3任投手合演無安打。

中華隊火力未被大雨澆熄，首局就發揮火力，兩保送上壘後，黃世堯掃二壘安打進帳2分。2局上馬佑嘉保送後短打推進得點圈，羅師騁適時安打追加1分，隨後對方投手發生暴投，捕手也發生失誤，免費送1分。

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中華隊3局上發動一輪猛攻，黃世堯安打開路，兩出局後馬佑嘉挨觸身球保送，余利亞敲安打送回1分，隨後羅師騁敲2分打點安打，許育傑敲安打推進，楊曜丞選到保送後，石正侑敲安打追加2分，中華隊單局灌進5分，取得9比0領先。

4局上吳壬睿、馬佑嘉連續安打壓迫對手，余利亞觸身球保送形成滿壘，尼加拉瓜再換投也控球不準，連續兩保送還有2次暴投，免費再送3分，拉開至12比0。

▲U15投手余念孝、打者黃世堯。（圖／中華棒協提供）

▲U15投手余念孝。（圖／中華棒協提供）

余念孝主投3局，用了41球，包含27顆好球，奪5次三振，有1次保送。楊曜丞、楊至皓各接替1局，無失分，3任投手完美演出未被敲任何安打。中華隊全場10安打，羅師騁雙安、3打點、2保送，石正侑與黃世堯也各貢獻2打點。

中華隊與尼加拉瓜同樣為4勝1敗，比較對戰中華隊勝出，因此以分組第一晉級複賽，將與A 組前3名日本、波多黎各、哥倫比亞交手複賽，爭取冠軍戰門票，日本是目前唯一5戰全勝的隊伍。

▲U15投手余念孝、打者黃世堯。（圖／中華棒協提供）

▲U15黃世堯。（圖／中華棒協提供）
 

關鍵字： 棒球U15世界盃中華隊尼加拉瓜預賽

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