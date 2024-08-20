大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

Just when you thought you've seen Shohei Ohtani do it all! pic.twitter.com/lVfeXTlnuy — Blake Harris (@BlakeHHarris) August 20, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇20日對西雅圖水手之戰，大谷翔平以1棒指定打擊身份出賽，連續3場敲出安打。道奇拉克斯（Gavin Lux）、蒙西（Max Muncy）先後開轟，助隊3比0完封水手。

面對水手隊的先發投手沃（Bryan Woo），大谷翔平首局首打席擊出安打。隨後在兩出局的情況下，試圖發動盜壘，對方發動牽制，他成功避開夾殺局面，以滑壘方式安全回到一壘。

3局下半，大谷翔平的第二打席，在0好1壞的情況打出中外野飛球出局；6局下半第三打席，一度面臨「蟲蟲危機」，暫停後繼續打擊，不過打成二壘滾地球。

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比賽進行到第七局下半，道奇靠拉克斯、蒙西全壘打，已經取得3分領先。大谷在2出局一壘有人時，面對左投薩烏塞多（Saucedo）。一壘跑者湯米·艾德曼（Tommy Edman）成功盜壘攻佔得點圈，大谷在滿球數的情況下選到四壞球保送上壘。

大谷翔平最終繳出3打數1安打，外加1次保送。本賽季打擊率0.290，OPS.989；此戰未成功盜壘，本季累積37盜、39轟，挑戰40轟、40盜紀錄再等等。

道奇菜鳥投手史東（Gavin Stone）此役先發7局飆出10K好投，率隊完封水手，拿下2連勝。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）